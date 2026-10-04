Слънце, но студ в планината: Туристи се изгубиха край връх Ботев

Рилските езера са група от седем ледникови езера в Рила, разположени стъпаловидно между около 2100 и 2500 м надморска височина.

Най-известните са Сълзата, Окото, Бъбрека, Близнака, Трилистника, Рибното и Долното езеро.

Те са сред най-популярните природни забележителности в България и са достъпни по туристически маршрути от района на Паничище и хижа „Рилски езера“.

Туристи в опасност: Планините са студени и ветровити, спасителна акция в Рила

Условията за туризъм в планините са добри, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Времето е ясно, слънчево и тихо, като в района на връх Ботев има слаб вятър. Температурите са в диапазон от около 3 до 4 градуса в курортите.

Студено е във високите части на планините, затова туристите следва да са добре облечени, посъветваха от ПСС.

Съоръженията по курортите са в профилактика и не работят, с изключение на седалковия лифт „Рилски езера“.

През изминалото денонощие Спасителната служба е помогнала на група туристи, която се е изгубила в района на връх Ботев.

Те са били упътени до колата си от планинските спасители.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде слънчево.

Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 7°.