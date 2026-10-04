Грипът идва през зимата: Педиатър с важен съвет към родителите

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С настъпването на есента се увеличават респираторните и стомашно-чревните инфекции при децата, като сред циркулиращите вируси са риновируси, аденовируси, бокавируси и сезонни коронавируси.

Педиатърът предупреждава за пасивното пушене и замърсения въздух като рискови фактори и препоръчва разходки в зелени зони, проветряване и избягване на места с интензивен трафик.

Грипът все още не е широко разпространен, но единични случаи има; според специалиста октомври и ноември са подходящ момент за противогрипна ваксинация.

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А стане ли дума и за есен, и за грип, родителите на малки деца знаят, че идва един труден период. Започнаха ли вече да се пълнят лекарските кабинети, от какво боледуваме и как да се лекуваме – отговорите от педиатърът и пулмолог доц. д-р Снежина Лазова в ефира на NOVA .

Тя посочи, че спрямо летните месеци има характерното за сезона увеличаване на заболеваемостта и от респираторни инфекции, и от някои гастроинтестинални инфекции.

„Върнахме се на работа по офисите, децата са в детските колективи, в затворени помещения, все още доста пътуваме в страната и в чужбина, и всичко това е свързано и с естествено покачване на заболеваемостта от респираторни инфекции”, допълни лекарят.

Тя каза, че при децата симптомите често протичат почти еднотипно – висока температура, хрема, кашлица, нерядко придружени с гастроинтестинални оплаквания. Но тези симптоми са неспецифични и не можем да бъдем сигурни кой конкретен вирус причинява заболяването, а и не необходимо винаги да уточняваме етиологичния причинител, посочи педиатърът.Тя заяви, че през този сезон циркулират сезонни коронавируси, включително SARS-CoV-2, риновируси, аденовируси, бокавируси, а те имат сходна клинична картина и няма как да бъдем категорични коя точно инфекция е причина.

Д-р Лазова каза, че при боледуване родителите трябва да наблюдават какво е общото състояние на детето. Също така отбеляза, че често се случва при малките пациенти да „влизат” от една респираторна инфекция в друга.

„Различни алергични заболявания могат да предразполагат към по-често боледуване, различни фактори в околната среда също могат да предполагат по-чести респираторни инфекции с повече симптоми”, подчерта лекарят.

Педиатърът предупреди, че фактори за проблемите при детското респираторно здраве са излагането на пасивно тютюнопушене, въздушното замърсяване. Лекарят препоръча да се разхождаме в по-озеленени зони, в паркове, да избягваме големите булеварди, местата с интензивен трафик. Също е важно и проветряването на помещенията да става в часове, в които има по-ниски нива на въздушно замърсяване.

Замърсеният въздух и тютюнопушенето - рискови фактори за здравето

Д-р Лазова разказа за кампанията „Без компромиси“, чиято цел е да се повишии информираността и на бременните жени, и на родителите на малки деца за вредното въздействие на тютюнопушенето, никотиновите изделия точно върху респираторното здраве на децата още по време на бременността на жената.

„По отношение на тютюнопушенето трябва да знаем, че дори когато изпушената цигара е на терасата или навън, все пак има третична експозиция. Токсините, които излизат с тютюна, полепват по кожата, косата, дрехите на пушещия и съответно по този начин могат да достигнат и до малкото дете и също да увредят неговото здраве”, каза още тя.

Тя обърна внимание на това, че алтернативите тип електронни цигари, нагреваеми тютюнови изделия, не са безопасни както за пушещия, така и за хората около него.

Снимката е илюстративна Източник: IStock

Грипът

На този етап не може да се говори за разпространение на грип, макар че има единични случаи, каза педиатърът. Обичайно повишената заболеваемост започва декември и януари месец. И подчерта, че точно сега е моментът за профилактика, а именно поставяне на ваксина.

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Д-р Лазова изрази надежда тази година да има достатъчно ваксини. Също така отбеляза, че има интерес от страна на родителите към имунизация.

Тя обърна внимание на това, че и назалната, и инжекционната ваксина съдържат актуалните щамове за тази година.

Ваксината може да се постави и сега, но има достатъчно време, за да бъде направена имунизация –октомври и ноември.

Националната програма за ваксинация се осъществява от личните лекари.