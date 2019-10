Откриха най-голямата изложба, посветена на Леонардо да Винчи

Парижкият Лувър откри най-голямата изложба, посвещавана някога на гения на Ренесанса, италианския художник и учен Леонардо да Винчи. Изложбата с картини, рисунки и скици е организирана във връзка с 500-годишнината от кончината на великия творец. За да бъде ограничен броят на посетителите, които ще пристигнат от цял свят, експозицията може да бъде посетена само с предварителна резервация. Досега са били направени около 260 хиляди резервации на билети. Photo credit: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON . . #leonardodavinci #paris #france #exhbition #artist #artwork #museum #gallery

A post shared by Vesti.bg (@vesti.bg_) on Oct 25, 2019 at 2:17am PDT