С мята се, че най-скъпата картина на планетата, "Спасителят на света" на Леонардо да Винчи, се намира в яхтата на саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман, съобщават ТАСС и Франс прес.

Шедьовърът беше продаден на търг през 2017 година за сумата от 450 милиона долара.

Агенциите цитират информация на портала Артнет (Artnet.com), които се позовават на свои източници.

Творбата беше закупена от анонимен колекционер, който се оказа приближен на сина на краля на Саудитска Арабия – коронованият принц Мохамед бин Салман.

Според източник на Артнет картината на Леонардо е в яхтата "Сирин", принадлежаща на саудитския престолонаследник. Тя ще остане на плавателния съд, докато не бъде построен културният център в района на Ел-Ула в провинция Ел-Мадина, където ще бъде изложен шедьовърът, посочват от TIME.

Missing 450M$ DaVinci, "Salvator Mundi" found exactly where one might expect: https://t.co/ztVUzDBRz5 pic.twitter.com/oIGkuTIIaV

По данни на агенция Блумбърг напоследък яхтата на принц Мохамед бин Салман се намира в района на египетския курорт Шарм ел-Шейх.

Първоначално се предполагаше, че платното "Спасителят на света" ще бъде изложено във филиала на парижкия Лувър в Абу Даби.

Произведението трябваше да бъде част от изложбата на филиала. Първокласен музей на брега на Персийския залив, в който са изложени картини на Рембранд, Вермеер, Моне, Ван Гог, Мондриан и Баския. А шедьовърът на Леонардо, който беше широко рекламиран, щеше да се превърне в „сърцето и душата” на колекцията.

През септември 2018 г. музеят в Абу Даби обаче отмени планираната експозиция на картината без да мотивира по какъвто и да било начин решението си.

500 г. от смъртта на Леонардо да Винчи

През месец март в. "Ню Йорк таймс" написа, че тези планове са били отменени и че управата на музея в емирството не знае къде се намира платното.

Вестник "Телеграф" помести статия, според която експерти от Лувъра се съмняват в авторството на Леонардо при сътворяването на "Спасителят на света".

"Тайната вечеря" - едно от най-великите произведения на Леонардо

"Спасителят на света" (Salvator Mundi) е портрет на Исус Христос. Картината е датирана към 1500 година. На нея Исус е облечен с ренесансова дреха. Дясната му ръка е вдигната, като с показалеца и средния пръст прави кръстния знак. В лявата си ръка Исус държи стъклена сфера.

Painting shows Jesus, in Renaissance dress, giving a benediction with his right hand raised and two fingers extended, while holding a transparent rock crystal orb in his left hand https://t.co/ZzczP57fNX “Salvator Mundi” being kept on superyacht Serene https://t.co/Oe60gfm3jW pic.twitter.com/M8kXJXjYNb