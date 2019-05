Н а днешната дата през 1519 г. умира един от най-великите хора.

За него се казва, че е първообраз на ренесансовия човек и всеобхватен гений. Леонардо да Винчи е прочут заради картините си, най-известните от които са „Тайната вечеря“ и „Мона Лиза“.

Той е известен и с многобройните си изобретения, изпреварили времето си, но останали само на хартия. Допринася също така за развитието на анатомията, астрономията и инженерството.

Леонардо да Винчи е роден на 15 април 1452 г. в град Винчи, тогава владение на Флоренция, като незаконен син на нотариуса Сер Пиеро да Винчи. Майка му Катерина произхожда от селско семейство.

Източник: iStock/Getty Images

Изказвани са предположения, че Катерина е била робиня от Близкия изток, но фактите в подкрепа на това становище са недостатъчни. Малко след раждането на техния син, връзката им приключва и не след дълго Катерина сключва брак с Акатабарига ди Пиеро дел Вака от Винчи, който притежава собствена грънчарница и от когото има още пет деца.

Нови следи около мистериозната самоличност на майката на Леонардо да Винчи

Сер Пиеро от своя страна е женен четири пъти и има от последните си два брака девет сина и две дъщери. След раздялата с Катерина, приема Леонардо като любим син. Пиеро е нотариус от една от най-важните фамилии в града и упражнява професията си с успех.

Първите биографии на Леонардо рисуват образа му в най-привлекателни черти.

#LeonardodaVinci

The World‘s Greatest Genius and Allround Talent

LEONARDO DA VINCI

died 500 Years ago🙏 RIP pic.twitter.com/tMdsc1tlsc — Music Charts History (@ChartProfessor) May 2, 2019

В град Амбоаз в долината на Лоара ще има честванията, отбелязващи 500-та годишнина от смъртта на Леонардо да Винчи. Президентите на Франция и Италия са начело в списъка на гостите, съобщава БГНЕС.

Флорентинският майстор, който олицетворява италианския Ренесанс, е бил гост на френския крал Франсоа I през последните три години от живота си преди смъртта си в Амбоаз през 1519 година.

Източник: iStock/Getty Images

Еманюел Макрон и италианският президент Серджо Матарела ще отбележат годишнината с посещение на гроба му в кралския замък и Кло Люсе, разкошната къща в близост, където е живял и починал Леонардо.

Учени откриха отговор на въпроса - усмихва ли се Мона Лиза

Сред присъстващите ще бъдат известният италиански архитект Ренцо Пиано и френският астронавт Тома Песке.

Макрон ще бъде първият френски президент, който посещава града, откакто Шарл де Гол е бил там през 1959 година.

Франсоа I, известен като "Кралят Слънце от XVI век", е известен с прокарването на Ренесанса във Франция, макар предшественикът му Луи XII да е започнал процеса, като е привлякъл архитекти и занаятчии от Флоренция, Милано и Рим.

Леонардо е бил на 64 години, когато приема поканата на младия Франсоа I. Това става във времето, когато съперниците му Микеланджело и Рафаело са изгряващи звезди.

From 'boring' machines to dreams of flight, explore Leonardo da Vinci's genius through the models of his ideas in our collection #Leonardo500



💡 https://t.co/GxHsk10jMS pic.twitter.com/yVXBFUT6ns — Science Museum (@sciencemuseum) May 2, 2019

Това идва като голямо облекчение за тосканския художник, получил значителна заплата като „първи художник, инженер и архитект на краля“.

По това време Франсоа I е едва на 23 години, а амбициозната му майка Луиза Савойска е "знаела, че Леонардо ще бъде човекът, който ще позволи на сина ѝ да процъфтява", заяви Катрин Саймън Марион, управляващ директор на Кло Люсе.

Леонардо донася със себе си три от любимите си картини, сред които и Мона Лиза, и всички те днес красят Лувъра в Париж.

Тайната на Мона Лиза: била феминистка

С по-малко от 20 картини на Леонардо, които все още съществуват, много италианци са възмутени, че Лувърът притежава пет от тях, както и 22 рисунки.

Towards the end of his life Leonardo da Vinci performed a series of experiments to understand how the aortic valve ‘knew’ how to open and close in the human heart. #askacurator #leonardo500 https://t.co/2JfR2GExQM pic.twitter.com/risFuPhnct — The Bodleian Libraries (@bodleianlibs) May 2, 2019

По време на трите си години в Амбоаз, Леонардо организира разточителни партита за двора и работил за създаването на идеален град за Франсоа I в близкия Роморонтан - един от многото нереализирани проекти.

На 2 май кичур от косата на Леонардо да Винчи за пръв път ще бъде изложен публично, за да се отбележи 500-годишнината от смъртта на художника.

"От другата страна на Атлантическия океан получихме кичур коса, известен като косата на Леонардо да Винчи - заяви Алесандро Вецози, един от кураторите на изложбата "Леонардо е жив" във Винчи, недалеч от Флоренция. - Този кичур, съхраняван тайно досега в американска колекция, за пръв път ще бъде представен публично в рамките на изложба, която ще бъде открита на 2 май във Винчи."

Вецози е директор на посветения на Леонардо да Винчи музей в град Винчи, близо до който е роден гениалният ренесансов художникът.

Италиански експерти се надяват да подложат на ДНК изследване въпросния кичур коса, за да се установи дали Леонардо да Винчи има живи наследници или не.

Excuse me while I indulge in a spot of hero-worship. 500 years ago today, 2nd May, 1519, the great renaissance polymath, Leonardo da Vinci, died in Amboise, France, aged 67 years. pic.twitter.com/W6TU6v1nHj — Tom Morgan (@Tomm1418) May 1, 2019

