Това е състояние, което причинява изключителна сънливост

Р азстройство на съня, за което учените преди смятаха, че е рядко срещано състояние, може да се окаже по-често, отколкото се смяташе първоначално. Състоянието се характеризира с чувство на сънливост през деня, въпреки добрата нощна почивка.

В ново проучване учените анализираха данни за съня на близо 800 души и установиха, че 1,5% от тях вероятно са имали идиопатична хиперсомния - инвалидизиращо неврологично състояние, което кара хората да изпитват прекомерна нужда от сън и ги кара да спят много, но въпреки това се чувстват сънливи през деня.

New research published in @GreenJournal suggests that #IdiopathicHypersomnia may not be as rare as once thought; it may be as prevalent as some other common neurologic and psychiatric conditions such as epilepsy, bipolar disorder and schizophrenia. https://t.co/JPRsSvL3Y0 pic.twitter.com/egllEpvDcH — American Academy of Sleep Medicine (@AASMorg) December 14, 2023

Тези 1,5% се равняват на 12 души от проучването - процент, значително по-висок отколкото предполагаше. Например, приблизително 37 души на 100 000 са били диагностицирани със заболяването в САЩ през 2021 г. - или 0,037% от населението. Учените обаче смятат, че състоянието вероятно е недостатъчно разпознаваемо поради липсата на осведоменост и защото е необходимо „скъпо“ и „отнемащо много време“ изследване на съня, за да се постави диагноза, каза д-р Дейвид Планте, съавтор на новото проучване и сътрудник професор по психиатрия в Университета на Уисконсин-Медисън.

Тези нови открития, публикувани в сряда (13 декември) в списание Neurology, могат да помогнат за повишаване на осведомеността по отношение на разстройството.

„Нашите резултати показват, че идиопатичната хиперсомния е относително често срещана, по-разпространена, отколкото обикновено се предполагаше, така че вероятно има значителна разлика между броя на хората с това заболяване и тези, които търсят лечение“, каза Планте в изявлението.

„Необходими са по-нататъшни усилия за идентифициране, диагностициране и лечение на тези, страдащи от идиопатична хиперсомния“, добави той.

Плант и колегите му анализираха данни за моделите на съня при 792 души при текущото проучване на Wisconsin Sleep Cohort, което изследва нарушенията на съня при 1500 държавни служители в Уисконсин. Те разгледаха данни от два вида лабораторни тестове, които лекарите използват за диагностициране на идиопатична хиперсомния: полисомнография, при която телесни функции като мозъчна активност и сърдечен ритъм се измерват по време на сън, и тест за множествена латентност на съня, който оценява колко бързо някой заспива по време на дневна дрямка.

Изследователите също задават въпроси на участниците, като например колко уморени се чувстват през деня, колко време са прекарали в дрямка и колко дълго обикновено спят през нощта, както и когато са имали работа на следващия ден, така и когато не са.

Въз основа на тези данни и използвайки настоящите диагностични критерии за идиопатична хиперсомния, екипът заключи, че 12 души вероятно са имали това състояние. Тези хора обикновено са изпитвали по-тежка сънливост през деня, дори когато са имали еднакво дълъг или по-дълъг сън от останалите.

Средно тези хора са заспивали около девет минути по-бързо през нощта и шест минути по-бързо през деня в сравнение с тези, за които се смята, че е малко вероятно да имат това състояние. Те също така постигнаха по-висок резултат при проучване за сънливост, което включваше въпроси относно вероятността да заспят, докато седят или говорят. Средно хората, които според изследователите вероятно имат идиопатична хиперсомния, са получили около 14 точки в проучването, в сравнение с 9 за тези без състоянието. Резултат под 10 обикновено се равнява на средно ниво на сънливост през деня.

Изследователите разполагат с данни за сънливостта през деня на 10 от 12-те души с вероятна идиопатична хиперсомния. Те откриха, че повечето от 10-те са имали прекомерна сънливост през деня в продължение на около 12 години, което означава, че техните симптоми са хронични.

„Въпреки това, екипът ни откри, че тази сънливост в крайна сметка е изчезнала при четирима от 10-те души, което предполага, че състоянието понякога може да отмине“, каза Планте. Необходими са повече изследвания, за да се разбере какво води до тези случаи и за да се потвърдят тези първоначални открития относно потенциалното разпространение на идиопатичната хиперсомния, както и да се изследват моделите на сън при по-широк кръг от хора.

"Допълнителни изследвания могат също така да изяснят причините за идиопатичната хиперсомния и да доведат до нови разработването на нови лечения", каза още Планте. Настоящите третирания на състоянието само облекчават симптомите, вместо да лекуват основната му причина.