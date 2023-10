Това е напълно погрешно: 4 мита, свързани със съня

С ънят все повече получава вниманието, което заслужава като стълб на здравето и благосъстоянието.

И все пак митовете за съня продължават да съществуват. Те могат да попречат на способността ви да получите най-добрия, най-освежаващия и най-възстановителния сън.

Това са митовете за съня, които се разпространяват най-често:

1. Всеки има нужда от 8 часа сън

Стандартната препоръка за пълноценен, здравословен сън е осем часа. Това е обща насока, но всеки организъм е различен. Няма съмнение, че светът би бил по-здравословно и по-щастливо място, ако повече хора спят по 8 часа редовно. Но истината е, че не всеки се нуждае от осем часа сън.

Нуждите от сън варират в зависимост от индивида и са силно повлияни от генетиката. Две биологични системи регулират съня и до голяма степен определят от колко сън се нуждае всеки от нас. Циркадната система, поредица от 24-часови биологични ритми, се влияе основно от светлината и тъмнината. Всички човешки циркадни часовници работят на приблизително 24-часов цикъл. Но индивидуалната биология е уникална и нашите биологични часовници поддържат малко по-различно време. Дори малки вариации в циркадното време могат да повлияят на циклите сън-събуждане. Те определят от колко сън се нуждае от тялото ни.

Фокусирането върху набавянето на осемчасов сън може да причини стрес и разочарование, ако спите по-малко. Трябва да се съсредоточите върху качеството на вашата почивка.

Връзката между спането и килограмите: Как лошият сън влияе на отслабването

2. Можете да функционирате с по-малко от 6 часа сън

Не позволявайте на мит №1 да ви заблуди. Нуждите от сън варират, но почти всеки страда от дефицити в здравето, благосъстоянието и ефективността, когато редовно спи по-малко от шест часа на нощ. Само много малка част от населението може да функционира добре и да поддържа добро здраве ако спи по по-малко от 6 часа на нощ.

Изследванията показват, че рядка генна мутация може да е едно от обясненията защо тази малка група хора се нуждае от по-малко сън.

Нови изследвания разкриват ползите от спането през деня

3. Нуждата от сън намалява с възрастта

Общоприето схващане е, че с възрастта имаме нужда от по-малко сън. Това не е така. Нуждите от сън се променят през детството и юношеството – младите, растящи хора се нуждаят от повече сън, отколкото възрастните – преди да се установят в постоянна нужда от сън в зряла възраст. Тази индивидуална нужда не се променя значително с напредване на възрастта. Може да спите по-малко на средна или по-зряла възраст.

С напредването на възрастта проблемите със съня, включително безсънието и сънната парализа, стават по-чести. Близо 50 процента от възрастните над 60 години изпитват безсъние, сочи проучване. Възрастните хора често страдат от:

Какво стои зад свързаните с възрастта затруднения със съня?

Циркадните ритми постепенно отслабват с напредване на възрастта, което допринася за по-малко стабилни цикли на сън-събуждане. Възрастните хора може да спят по-малко през нощта и трябва да подремват през деня, за да си починат достатъчно. Други здравословни проблеми - и лекарствата, също могат да попречат на съня.

6 Myths that May Be Interrupting Your Sleephttps://t.co/rBh8MpLxoC#sleep #SleepApnea #ahcspc #HealthyLiving pic.twitter.com/2e2ZQEL1r1