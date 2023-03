Това ли е порталът към ада: Зловещият замък Хуска

О коло замъците често витаят интересни истории. Понякога красиви и романтични, друг път смразяващи кръвта.

Този път ще ви разкажем за един замък, за който се твърди, че пази входа на ада затворен. Това е замъкът Хуска в Чехия. Построен е от крал Пшемисъл Отакар през ХІІІ-ти век.

Той се намира върху скала, в която някога имало тайнствена цепнатина, от която легендите твърдят, че излизали звовещи неизвестни същества.

Изграждането на замъка

В миналото замъците са били построявани, за да осигурят място за отбрана в случай на нападение, да защитават стратегически важни обекти или като домове на видни аристократи. За тези цели имали добре изградена инфраструктура и били близо до водоизточник.

Замъкът Хуска обаче е изграден на съвсем различни принципи. Далеч от търговски пътища, водоизточници, без да пази някакво стратегическо място и няма данни да е служил за дом на аристократи. Към това ще добавим, че в оригиналната конструкция на замъка липсват стълби, които да отвеждат до вътрешния двор, а защитните кули са построени с лице навътре, към същия този двор.

Всичко това естествено води до въпроса: „С каква цел е бил построен този замък?“.

За да си отговорим ще обърнем поглед към легендите, които витаят около него от векове.

Легендите за замъка Хуска

От археологическите проучвания е известно, че местността около варовиковата скала, на която е построен замъкът впоследствие, е обитавана от древността. Има сведения за келтски и славянски племена живели в близост до мястото през VI-ти век. В книгата „Чешка хроника“ от 1541 година, на хрониста Вацлав Хайек, научаваме за първия градеж там - малко дървено укрепление от IX-ти век. Хайек описва също местна легенда за пукнатина в скалата, която отвеждала до бездънна яма – наричали я „вход към ада“.

Според легендата, през нощта от бездната пропълзявали същества наполовина хора, които разкъсвали добитъка. Уплашените жители опитвали да запушат пукнатината като поставяли огромни камъни върху нея, но тя поглъщала всичко.

Малко по-късно през XIII-ти век местен аристократ решил да опровергае тези злокобни легенди и предложил на осъдени доживот затворници помилване, ако се осмелят да влязат в пукнатината. Младо момче се съгласило и го спуснали. Не след дълго чули страшни викове и го издърпали. Когато се подал на повърхността от младостта му не бил останал и помен. Извадили побелял мъж, загубил разсъдъка си. Изпратили го в лудница, където малко по-късно починал, а херцогът построил около мястото на бездната замъка Хуска. Издигнал също параклис посветен на Арахангел Михаил, който предвождал армията на Бог срещу Луцифер и падналите ангели, пише discovery.uk.

Отвара за безсмъртие

През XVII-ти век замъкът станал дом на черния магьосник Оронто. Разказвало се, че той неуморно – ден и нощ, се опитвал да създаде отвара за безсмъртие. Тези истории така плашели местното население, че двеста от тях нахлули в замъка и го убили, пише allthatsinteresting.

Друга история, която броди между стените на този средновековен замък е за нацистите. Когато през Втората световна война Германия окупира Чехословакия, членове на СС, придружени от болния им интерес към окултното, си присвояват замъка, който по това време бил собственост на директора на Шкода – Йозеф Шимонек. Според Castles Today, там били скрити 13 000 ръкописа свързани с окултизма на Хайнрих Химлер, лидер на СС. И ако беше само това бихме могли да заключим, че е едно от най-невинните деяния на нацистите – просто използвали замъка за библиотека.

Зловещата история на замъка Хуска се допълва от разказите на местните хора, които споделят за странни звуци и светлини, които идвали вечер от прокълнатата сграда.

По думите на местните жители, около замъка е забелязвана фигурата на черен монах без лице, кон без глава и призрак на зло куче.

Местните разказват, че в замъка е била планирана сватба, но младоженецът откачил и убил своята невяста. От тогава призрак, облечен в бяло, витаел наоколо.

Някои разказват, че едни от най-влиятелните нацисти, включително Химлер, изпълнявали ритуали за призоваване на силите на Ада, които да им помогнат в плана да управляват света.

Съдбата на прокълнатото място

След Втората световна война замъкът е върнат на семейството на Шимонек.

В наши дни замъкът Хуска е отворен за всички онези посетители, които се осмеляват да застанат на прага на ада.