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„Ти никога не се предаваш“: Антонела с трогателно послание към Меси след Световното

След драматичната загуба от Испания, Антонела Рокуцо отправи трогателно обръщение към Меси. Според нея не само талантът, а несломимият му дух и способността да дава всичко от себе си го правят истински уникален спортист и човек

21 юли 2026, 10:37
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С ъпругата на Лионел Меси - Антонела Рокуцо, отправи много силни думи по адрес на любимия си в социалните мрежи. Тя го подкрепи в денонощието след загубения финал от Испания на Мондиал 2026 и сподели, че думите й не стигат, за да обясни колко се възхищава на Лео. 

В обръщението си Рокуцо акцентира не само върху таланта на Меси, но и върху неговия характер и несломим дух, които го превръщат в уникален спортист и човек.

Лионел Меси постави рекорд и антирекорд при драматичната победа на Аржентина
36 снимки
Лионел Меси постави рекорд и антирекорд при драматичната победа на
Лионел Меси постави рекорд и антирекорд при драматичната победа на
Лионел Меси постави рекорд и антирекорд при драматичната победа на
Лионел Меси постави рекорд и антирекорд при драматичната победа на

„Ти винаги ще бъдеш най-добрият, Меси. Не само заради таланта ти, а защото никога не си преставал да бъдеш себе си. Защото, каквото и да се случи, ти никога не се отказваш, винаги се бориш докрай и даваш всичко от себе си до последната секунда. Тази сила, този манталитет и тази способност да се изправяш отново и отново са това, което те прави уникален“, казва тя.

Тя допълни, че той е вдъхновение за милиони и най-добрият пример за техните деца.

„Благодаря ти, че ни учиш всеки ден, че истинският успех се гради с работа, жертви, постоянство и без никога да губиш същността си. Ти си най-добрият пример за нашите деца и вдъхновение за милиони хора. Възхищавам ти се повече, отколкото думите могат да изразят, и се чувствам безкрайно горда да вървя през този живот до теб. Обичам те много“, допълни още тя.

Лионел Меси и Антонела Рокуцо отпразнуваха девет години от сватбата си на 30 юни, по време на Световното първенство. Двойката има трима сина: Тиаго, Матео и Чиро.

Меси пренаписа историята на световните първенства
23 снимки
Меси
Меси
Меси
Меси

 

Източник: БГНЕС    
Лионел Меси Антонела Рокуцо Подкрепа Семейство Вдъхновение Любов Мондиал 2026 Несломим дух Характер Футбол
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