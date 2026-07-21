България

Ножаров: До 2028 г. България ще плаща 2 млрд. евро лихви по дълга

Той определи план-сметката като "опит за ориентиране в обстановката"

Николай Киров Николай Киров

21 юли 2026, 15:56
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П роектобюджетът за следващите пет месеца е по-скоро опит за ориентиране в обстановката, отколкото документ с ясни политики. Това заяви икономистът Щерьо Ножаров в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

По думите му най-сериозният проблем е прогнозата, че през 2028 г. България ще плаща около 2 млрд. евро годишно само за лихви по външния дълг. Според него причината е, че външният дълг ще продължи да нараства с над 5 млрд. евро годишно.

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„За сравнение, увеличението на пенсиите с 8% по швейцарското правило струва около 500 млн. евро. Това означава, че за лихви ще плащаме четири пъти повече”, посочи Ножаров.

Икономистът разкритикува и намерението част от финансирането на общински проекти да преминава през Българската банка за развитие. По думите му институцията е създадена да подпомага малкия и средния бизнес, а не да финансира държавни инфраструктурни проекти, което на практика я превръща във втори бюджет на държавата.

Според Ножаров един от най-проблемните моменти в проекта остава заложеният дефицит от 5,7% от БВП.

„Този дефицит не само нарушава Закона за публичните финанси, но и три европейски регламента по новата фискална рамка”, заяви той.

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Ножаров смята, че бюджетният дефицит може да бъде намален, ако бъдат ограничени разходите за администрацията.

„Приходите нарастват, но разходите растат още по-бързо. Именно там е големият проблем”, допълни икономистът.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Проектобюджет Бюджетен дефицит Външен дълг Щерьо Ножаров
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