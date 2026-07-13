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Тихата сила зад Лео: Защо скромната съпруга на Меси е ключът към неговото пенсиониране

Тя има милиони в сметката си, но избира тишината пред блясъка на прожекторите. Вижте защо скромната съпруга на Лионел Меси, Антонела, е сочена за неговата най-голяма опора и как тя ще предреши окончателното му оттегляне от футбола

13 юли 2026, 15:28
Тихата сила зад Лео: Защо скромната съпруга на Меси е ключът към неговото пенсиониране
Източник: Getty

Д окато Лионел Меси продължава да пише история на футболния терен, в сянката на неговата глобална слава стои една жена, която умишлено бяга от прожекторите. Антонела Рокуцо – ученическата любов на Лео и негова съпруга, отново се превърна в обект на масово възхищение заради скромния си, семеен начин на живот. Световните медии обаче отбелязват, че именно нейният уединен подход към славата ще изиграе ключова роля в момента, в който Меси реши окончателно да окачи бутонките, съобщава Daily Mail.

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За разлика от много други съпруги на известни футболисти, които търсят постоянна медийна изява, Антонела е известна като изключително затворен и „нисък профил“ човек. Противно на клишетата за бляскав и шумен живот, тя е посветила ежедневието си изцяло на трите им деца и на това да запази усещането за нормалност в семейството, въпреки че съпругът ѝ е най-популярният спортист на планетата.

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Лионел Меси постави рекорд и антирекорд при драматичната победа на
Лионел Меси постави рекорд и антирекорд при драматичната победа на
Лионел Меси постави рекорд и антирекорд при драматичната победа на
Лионел Меси постави рекорд и антирекорд при драматичната победа на

Феновете в почуда: Жена с милиони, която избира тишината

Напоследък вълна от суперлативи заля социалните мрежи, където милиони фенове похвалиха Антонела за нейното поведение. Потребителите отбелязват, че тя демонстрира „нула драма, нула излишна показност и евтино парадиране“. Изключително силно впечатление прави фактът, че въпреки огромното си богатство, семейството остава здраво стъпило на земята – децата обожават бабите и дядовците си, а Егото и жаждата за слава изобщо липсват в дома на Меси.

„Тя не отдели съпруга си от семейството му... Няма алчност, няма егоизъм. Меси направи най-добрия избор в живота си“, гласи един от най-популярните коментари в мрежата, обединил футболни запалянковци от различни поколения.

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Меси
Меси
Меси
Меси

Ролята ѝ в голямото решение за оттегляне

Близки до семейството споделят, че за Меси мнението на Антонела е закон. Тъй като кариерата му е в своя залез и Световното първенство през 2026 г. вероятно е последната му голяма поява на международната сцена, въпросите за окончателното му оттегляне от футбола стават все по-чести. Именно желанието на съпругата му за спокоен живот извън лудницата на големия спорт ще бъде решаващо за следващата стъпка.

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Антонела никога не е крила, че за нея най-ценното нещо е уединението. Престоят на Меси в САЩ и трансферът му в Маями бяха избрани до голяма степен, за да може семейството да се наслади на по-тихо и нормално ежедневие, далеч от бруталния медиен натиск в Европа. Когато след Мондиала дойде моментът за пълно спиране с футбола, Антонела ще бъде тази, която ще осигури на Лео плавния преход към живота на „пенсионер“ – напълно далеч от камерите и вечните очаквания.

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21 снимки
Меси
Лионел Меси
Меси
Меси

 

Източник: Daily Mail    
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