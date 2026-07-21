Куриоз след Мондиал 2026: ФИФА изряза Тръмп от снимките с купата, Белият дом го върна в кадър

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О громна фотографска драма се разигра след финала на Световното първенство по футбол през 2026 година. Изглежда международната футболна централа ФИФА старателно е изрязала американския президент Доналд Тръмп от официалните си снимки с шампионите от Испания, след като държавният глава реши да остане на сцената и да празнува с отбора, съобщава Forbes.

(Във видеото може да научите повече за: Мондиалът в цифри: 1,8 милиарда зрители и над 9 милиарда долара приходи за ФИФА)

След като връчи трофея на капитана на Испания Родри, Тръмп остана на сцената сред играчите – момент, който много коментатори определиха като „изключително неловък“. Президентът на ФИФА Джиани Инфантино на няколко пъти безуспешно се опита да упъти Тръмп да слезе от сцената, докато оръдията за конфети гърмяха около футболистите.

Пълен абсурд на финала: Тръмп се опита да празнува с Испания, освиркаха го

Австралийският ТВ коментатор Клаудио Фабиано дори бе уловен на горещ микрофон да казва по време на живото предаване: „Е, със сигурност ще го изрежат от тази снимка“.

И той се оказа абсолютно прав.

ФИФА реже, Белият дом сглобява

Снимките, разпространени от ФИФА в социалните мрежи след мача на стадион „Метлайф“, бяха внимателно кадрирани така, че Тръмп и Инфантино изобщо да не присъстват на тях. Кадрите, качени от самите испански национали в Instagram, също спестиха присъствието на политиците.

Отговорът от Вашингтон обаче не закъсня. От Белия дом публикуваха свои кадри и пълния видеозапис, подсигурявайки се, че американският президент отново е в центъра на кадъра – редом до трофея и шампионите.

Интересното е, че при стъпването си на терена Тръмп бе посрещнат с бурни освирквания от трибуните. Все пак един от испанските футболисти подходи с чувство за хумор и реши да го поздрави, имитирайки популярния „танц на Тръмп“ под звуците на емблематичната песен Y.M.C.A.

Trump just refusing to leave when they’re lifting the trophy.



Infantino desperately trying to get him to move.



Circus. pic.twitter.com/JABUGKUWXm — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

Тръмп прави това за втори път

За запознатите с поведението на президента това едва ли е изненада. Миналата година Тръмп повтори абсолютно същия сценарий по време на Световното клубно първенство, когато връчи купата на „Челси“. Тогава той отказа да слезе от сцената, а капитанът на англичаните Рийс Джеймс и звездата Кол Палмър признаха, че са останали „изключително объркани“ от присъствието му по време на вдигането на трофея.

Скандалите около ролята на Тръмп на това Световно първенство не бяха малко. Президентът на ФИФА Джиани Инфантино бе подложен на унищожителни критики, включително от бившия шеф на централата Сеп Блатер, че се подмазва на американския лидер.

Особено голям отзвук предизвика и казусът с американския нападател Фоларин Балогун, чийто червен картон бе мистериозно отменен от ФИФА дни след като Тръмп лично проведе телефонен разговор с Инфантино.