К ейт Мидълтън внесе кралски блясък в Мумбай за една от най-важните вечери в календара на принц Уилям.

Принцът и принцесата на Уелс присъстваха на шестата годишна церемония по връчването на наградите Earthshot Prize във вторник, 17 ноември, с което отбелязаха първата поява на Кейт на звездното екологично събитие от четири години насам, пише PEOPLE.

Kate Middleton Makes Showstopping Entrance in Dramatic Red Gown at Earthshot Awards After 4-Year Absence https://t.co/EAD7nA2e6U — People (@people) November 17, 2026

За специалния повод Кейт направи зашеметяваща поява редом до Уилям в конгресния център Jio World в Мумбай, отдавайки почит на страната домакин в ярък червен анаркали, дело на индийската дизайнерка Махима Махаджан. Традиционният индийски модел се отличава с втален корсаж и дълга, ефирна пола.

Изработена от ръчно тъкан копринен жоржет, роклята включва традиционни златни детайли в стил Банараси, сложна ръчна бродерия и декорации от стъклени мъниста. Наситеният ѝ червен оттенък е постигнат с помощта на багрила на растителна основа, което е намигване към темата на вечерта за устойчиво развитие, като същевременно отдава почит на богатото текстилно наследство на Индия.

Уилям също заложи на индийския дизайн с ушит по поръчка костюм бандгала от Маниш Малхотра, изработен в Индия и украсен с ръчно бродирани копчета.

Вечерта беше особено специален повод за Кейт, която за последно присъства на наградите Earthshot Prize в Бостън през декември 2022 г., повече от година преди да обяви диагнозата си рак през март 2024 г.

На онова събитие принцесата представи една от най-запомнящите се свои визии на червения килим с впечатляваща рокля с голи рамене в цвят лайм от Solace London, наета чрез британската модна платформа Hurr в знак на подкрепа към екологичната мисия на церемонията. Тя завърши визията си с ослепителен чокър със смарагди и диаманти, носен в миналото от принцеса Даяна, добавяйки сантиментален щрих към бляскавия ансамбъл.

Източник: Getty

Кейт има традиция да отправя послания чрез облеклото си на наградите Earthshot. За първата церемония в Лондон през октомври 2021 г. тя облече повторно люлякова рокля на Alexander McQueen, с която дебютира на събитие на БАФТА в Лос Анджелис десетилетие по-рано. Изборът ѝ отразяваше призива на събитието да се обръща внимание на въздействието на модата върху околната среда.

Тазгодишната церемония бележи едва третата поява на Кейт на наградите, след като тя пропусна предишните три издания в Сингапур, Кейптаун и Рио де Жанейро.

Присъствието ѝ в Мумбай е и част от първата ѝ официална задгранична обиколка с Уилям след посещението им в Бостън през 2022 г., което е важен етап, тъй като тя продължава да разширява кралската си програма след лечението си от рак.

Наградите Earthshot Prize за 2026 г. обещават да бъдат най-мащабното тържество на инициативата досега, като около 5000 гости се събраха в Мумбай за вечер, посветена на новаторски решения на някои от най-неотложните екологични предизвикателства в света.

Звездният състав обединява Холивуд и Боливуд, като носителят на „Оскар“ Рами Малек, индийските филмови звезди Алия Бхат и Сонам Капур и легендата на крикета Сачин Тендулкар влизат в ролята на връчващи наградите.

Индийският режисьор и телевизионна личност Каран Джохар е водещ на церемонията, а в нея участват и посланиците на Earthshot Робърт Ъруин, природозащитник и участник в „Танцувайки със звездите“, и актрисата Номзамо Мбата.

Музикалната програма на вечерта включва изпълнения на британската поп група Take That, която прави своя дебют в Индия, заедно с прочутата индийска певица Шрея Гошал и звездата от „Бриджъртън“ Симон Ашли. Индийският композитор Шашват Сачдев и първата изцяло женска хип-хоп формация в страната, Wild Wild Women, също са част от музикалните гости.

Основана от Уилям през 2020 г., наградата Earthshot Prize има за цел да открива и ускорява иновативни решения, които да помогнат за възстановяването на планетата в рамките на едно десетилетие.

Петима победители ще бъдат избрани измежду тазгодишните 15 финалисти, като всеки от тях ще получи по 1 милион паунда, за да разшири дейността си. Наградите обхващат пет категории: „Опазване и възстановяване на природата“, „Почистване на въздуха“, „Възраждане на океаните“, „Изграждане на свят без отпадъци“ и „Справяне с климатичните промени“.

Церемонията по награждаването е централното събитие от тридневното посещение на Уилям и Кейт в Индия, което започна в понеделник, 16 ноември, с оживен мач по уличен крикет в Мумбай. Кейт направи и изненадващо допълнение към програмата си, когато се присъедини към Уилям за пътуване с градското метро, акцентирайки върху устойчивия градски транспорт.

По-рано във вторник Уилям се срещна с тазгодишните финалисти на Earthshot по време на самостоятелен ангажимент, а кралската двойка присъства и на първите детски награди Earthshot, отличаващи млади новатори от цяла Индия.

Посещението е особено значимо за Уилям, чиято инициатива Earthshot Prize се превърна в един от знаковите му проекти. За Кейт то бележи поредния важен момент на международната сцена, докато тя продължава да балансира между обществената си роля и семейния живот след битката с рака.

Наградите ще бъдат излъчени в световен мащаб по Prime Video на 30 ноември, представяйки церемонията и екологичните иновации пред зрителите по целия свят.