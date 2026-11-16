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Принц Уилям и Кейт Мидълтън се возиха в метрото в Индия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Принцесата на Уелс направи неочаквана промяна в графика си в Мумбай, за да подкрепи принц Уилям в каузата за устойчив транспорт. По време на пътуването с метрото бяха обявени мащабни партньорства с технологични гиганти за наградата Earthshot

16 ноември 2026, 12:30
Принц Уилям и Кейт Мидълтън се возиха в метрото в Индия (СНИМКИ/ВИДЕО)
Източник: Getty Images

К ейт Мидълтън направи изненадваща промяна в графика си в Мумбай, след като се присъедини към принц Уилям при пътуването му в метрото на оживения мегаполис.

По първоначален план 44-годишният престолонаследник трябваше да присъства сам на събитието, след като двамата пристигнаха в Индия по-рано в понеделник, 16 ноември. След шумното и спортно посрещане, по време на което кралската двойка поигра уличен крикет, известен като „гули“, 44-годишната принцеса на Уелс застана редом до съпруга си, докато той акцентираше върху устойчивия градски транспорт в метрото на Мумбай.

Принцеса Кейт допълни кралскосинята си рокля със специална чанта, вдъхновена от екологичната мисия на Уилям и неговата награда „Земя“ (Earthshot). Съвместният проект между модната марка DeMellier и британските пионери в иновативните материали SurpRice, които използват оризова слама като алтернатива на естествената кожа, представлява специално издание на модела „Малкият Хъдсън“ (The Small Hudson). Създадена в чест на наградата Earthshot за 2026 г., чантата обединява британския дизайн с иновативните британски и индийски технологии за материали, отразявайки общия ангажимент към устойчивото развитие, отговорното производство и положителното социално въздействие.

Двойката пристигна на метростанция „Видхан Бхаван“ и по време на пътуването си с влака, движещ се със скорост от около 37 километра в час, се срещна с част от машинистите. Те обсъдиха стремежа към създаване на по-приобщаваща работна среда и разговаряха с представители на британски компании, които подкрепят железопътни и инфраструктурни проекти в цяла Индия.

Успоредно с това принц Уилям разкри поредица от новини за тазгодишните номинирани и досегашни финалисти на наградата Earthshot, подчертавайки как отличието им помага бързо да развият своите идеи и да увеличат положителното си въздействие. Принцът и принцесата на Уелс са в Мумбай за тридневни събития, свързани с учредeната от Уилям награда „Земя“, която цели да открива иновации и инициативи за справяне с глобалните екологични предизвикателства.

Кейт Мидълтън изненада с поява в метрото в Мумбай до принц Уилям
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Кейт И Уилям
Кейт И Уилям
Кейт И Уилям
Кейт И Уилям

Част от тези мащабни проекти вече дават резултат, обяви Уилям. Един от тазгодишните финалисти, организацията Pula (в категорията „Да поправим климата си“), си осигури нови партньорства с два от световните технологични гиганти, Amazon и NVIDIA. Това ще позволи подпомагането на 100 милиона дребни фермери, като ги защити от екстремни метеорологични явления до 2030 г. Amazon ще покрие разходите за облачни услуги на Pula до 2030 г. и ще съдейства с климатични данни и техническа експертиза, а производителят на компютърни чипове NVIDIA също застава зад организацията.

Междувременно миналогодишният финалист в категорията „Да съживим океаните си“, компанията Matter, която разработва филтри за перални машини за улавяне на микропластмаса, обединява сили с IKEA. Двете компании ще проучват и разработват технология за пречистване на отпадъчните води от микрофибри.

Друга ключова новина дойде от тазгодишния финалист Mahila Housing Trust. Организацията, която използва достъпни отразяващи покривни покрития за охлаждане на домовете на семейства с ниски доходи и разработва иновативни застраховки срещу климатични рискове в защита на прехраната на жените, обяви старта на първата в света застрахователна схема за бременни жени. В партньорство с неправителствената организация HERA Materna се въвежда защита на бъдещите майки от екстремни горещини. Полицата се задейства при по-ниски температурни прагове от стандартните застраховки, а филантропско финансиране допълва обезщетенията, за да могат жените да си позволят почивка в най-горещите дни. Програмата осигурява и достъп до охладени помещения, медицински грижи, ранни предупреждения за горещи вълни и здравни съвети.

Популярната платформа Uber също се включва в инициативата, като си партнира с тазгодишния финалист в категорията „Да пречистим въздуха си“, компанията Mahindra Last Mile Mobility, за да ускори прехода на Индия към електрически рикши. Екипът на принц Уилям в Earthshot определя това сътрудничество като „определящ момент в зеления преход на страната“.

В официално изявление Джейсън Кнауф, главен изпълнителен директор на наградата Earthshot, заяви: „Има малко по-подходящи места за разказване на тази история от Индия. Тук има повече носители и финалисти на наградата Earthshot, отколкото в която и да е друга държава. Когато нещо проработи тук, то има потенциала да промени живота на милиони“.

„Всяко постижение е важно. Заедно те ни казват нещо много повече. Показват, че промяната вече е в ход, демонстрират какво е възможно и създават модели, които другите да последват“, допълни Кнауф.

По-късно през деня, на третото събитие от програмата си, принц Уилям присъства на форума Earthshot Impact Assembly, на който финалисти и предишни номинирани обсъдиха начините за мащабиране на своите проекти и идеи.

Източник: people.com    
Кейт Мидълтън Принц Уилям Награда Земя Мумбай Устойчиво развитие Екологични иновации Кралска визита Климатични промени
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