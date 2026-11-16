Обявиха кой ще бъде новият Джеймс Бонд

А ктьорът от "Батман" и "Здрач" Робърт Патисън беше обявен като новия легендарен шпионин Джеймс Бонд, съобщава Би Би Си (BBC).

Видеото, потвърждаващо Патинсън в ролята на Джеймс Бонд, показва английския актьор с пистолет в ръка и облечен в смокинг. След това клипът завършва с думите: „Джеймс Бонд ще се завърне“.

Името на Робърт патисън се появи в обсъжданията едва миналата седмица, като сред спряганите за ролята попаднаха още Джак Лоудън, Калъм Търнър и един „мистериозен актьор“, пише английското издание Daily Mail.

Финалните прослушвания се проведоха миналия месец в студията „Брей“ (Bray Studios). Тогава стана ясно, че Патисън и Никълъс Холт са се включили в надпреварата за престижната роля на по-късен етап. През целия минал месец са се провеждали екранни проби, като се смята, че до последните етапи на подбора са стигнали между трима и петима актьори. Патинсън вече е работил с Вилньов по предстоящия филм „Дюн 3“.

Миналата седмица Патинсън внезапно беше посочен като фаворит за ролята на Бонд в продукцията на Amazon MGM – и то от човек, когото мнозина смятат за най-надеждния източник на вътрешна информация в Холивуд. В петък Матю Белони от изданието Puck съобщи, че условията, предложени на Патинсън, подсказват, че звездата от „Батман“ е основният кандидат за ролята.

В изявление, цитирано от Variety, Патинсън казва: „Джеймс Бонд е един от най-легендарните персонажи в киното, а това да ми бъде поверен образът на 007, е чест, каквато се пада веднъж в живота. Дълбоко съм благодарен на Дени, Ейми, Дейвид, Таня и на целия екип на Amazon MGM Studios за доверието, което ми гласуваха. Да кажа, че тази роля е сбъдната мечта, би било твърде слабо казано. Изключително развълнуван съм от това партньорство и от предстоящата работа с този фантастичен екип“.

Режисьорът на следващия филм за Джеймс Бонд Дени Вилньов сподели за избора: „Преди всичко искам да изразя дълбоката си благодарност към забележителните актьори, които се присъединиха към нас в това пътешествие. Бяхме заобиколени от изключителни таланти, но 007 може да бъде само един.

Безкрайно се радвам да приветствам Робърт Патинсън като нашия нов Джеймс Бонд. Той притежава непреходната душевност на 007 и внася дух, който е напълно нов. Нямам търпение да започнем“.