М инистерството на външните работи (МВнР) препоръчва на българските граждани да ограничат неналежащите пътувания в седем западни щата на САЩ заради очаквани силни валежи, снеговалежи и опасни метеорологични условия.

По данни на Националната метеорологична служба на САЩ и публикуваните прогнози до 21 ноември се очаква преминаването на две последователни атмосферни системи през западните части на страната. Те ще засегнат Калифорния, Невада, Орегон, Вашингтон, Айдахо, Монтана и Юта, информират от МВнР на сайта си.

Прогнозите са за интензивни валежи, силни ветрове, опасно морско вълнение по тихоокеанското крайбрежие и значителни снеговалежи в планинските райони. Съществува повишен риск от локални наводнения, свлачища и кални потоци, затруднения в транспорта и временно затваряне на пътища.

Какви са препоръките към българските граждани

МВнР призовава българите, които пребивават или пътуват в засегнатите райони, редовно да следят съобщенията и предупрежденията на местните власти и Националната метеорологична служба на САЩ.

Препоръчва се да бъдат ограничени неналежащите пътувания в периодите на интензивни валежи и снеговалежи. Гражданите трябва да избягват преминаването пеша или с автомобил през наводнени пътни участъци, подлези и други ниско разположени места, както и посещенията на планински райони, речни корита и места с опасност от свлачища и кални потоци.

При пътуване през планински райони е необходимо предварително да се проверяват състоянието на пътищата, ограниченията за движение и дали се налага използването на вериги за сняг.

При предупреждения за опасно морско вълнение трябва да се избягват крайбрежни участъци, вълноломи и скалисти брегове.

Възможни са прекъсвания на електрозахранването и промени в статуса на планираните полети. От външното министерство призовават гражданите стриктно да спазват указанията на местните власти, включително при евентуални заповеди за евакуация.

При непосредствена опасност българските граждани трябва да се обадят на телефон 911. При необходимост от консулско съдействие могат да се свържат с Генералното консулство на България в Лос Анджелис.

Повече информация за засегнатите щати и контактите на българското консулство е публикувана на сайта на Министерството на външните работи.