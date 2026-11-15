Свят

Кейт и Уилям заминават за Индия за церемонията Earthshot

В Мумбай кралската двойка ще се срещне с представители на бизнеса и културата, а сред гостите на наградите ще има международни знаменитости.

15 ноември 2026, 08:21
Кейт и Уилям заминават за Индия за церемонията Earthshot
Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън   
Източник: Getty
  • Кейт ще посети Индия заедно с принц Уилям - най-дългото ѝ задгранично пътуване, откакто бе диагностицирана с рак през март 2024 г.
  • Двамата ще участват в поредица от събития в Мумбай, чийто акцент ще бъде церемонията по връчването на наградите „Ъртшот“ за екологични инициативи.
  • Петте победители ще получат по 1 милион британски лири, а на мащабната церемония ще присъстват знаменитости и групата „Тейк Дет“.

Принцесата на Уелс Кейт ще предприеме най-дългото си задгранично пътуване от над 2 години и половина - откакто бе диагностицирана с рак през март 2024 г., предаде Ройтерс.

Тя ще придружи съпруга си - британския престолонаследник Принц Уилям, за визита в Индия от утре до сряда, информира агенцията, като се позова на съобщение от снощи от кралската резиденция в двореца "Кенсингтън".

Принц Уилям ще посети Сингапур за наградите "Ъртшот"

Двамата ще бъдат на поредица от събития в Мумбай, като гвоздеят е церемонията по връчването на годишните награди "Ъртшот“ (Earthshot Prize).

Въпреки че вече е в ремисия, 44-годишната Кейт споделя, че болестта все още оказва влияние върху живота ѝ, посочва Ройтерс.

Уилям, който подобно на баща си крал Чарлз превърна опазването на околната среда в една от най-големите си каузи, основа наградите "Ъртшот“ през 2020 г. с цел намиране на решения за климатичните промени. Победителите в петте категории получават по 1 милион британски лири, обръща внимание агенцията.

Принц Уилям заминава за Южна Африка, ще връчва екологична награда

"За принца целта на "Ъртшот“ е да замени песимизма с възможности“, заяви говорител на канцеларията на двойката в двореца "Кенсингтън", цитиран от Ройтерс.

На церемонията по награждаването, която според организаторите ще бъде най-мащабната досега, към кралските особи ще се присъединят редица знаменитости, сред които индийската легенда в крикета Сачин Тендулкар, индийската актриса и певица Алия Бхат и американският актьор Рами Малек, както и британската поп група „Тейк Дет“ (Take That), която ще изнесе първия си концерт в Индия.

Кейт Мидълтън очарова султана на Оман на бляскав банкет в Уиндзор
20 снимки
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Източник: БТА    
Кейт Мидълтън Принц Уилям Индия Награди Ъртшот Кралско семейство Екология Кралска визита Рак Мумбай Тейк Дет
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