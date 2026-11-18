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Б ившият лидер на племето на Вулканите Красимир постигна впечатляваща победа на Арената на “Игри на волята” тази вечер. Бизнесменът успя да надвие актьора Йордан в директен сблъсък за оставане в тайната територия Вишката и продължава да се бори за място във финалната фаза на екстремната надпревара.

Източник: NOVA

Съревнованието между двамата съперници протече динамично и изпита тяхната бързина, баланс и точност. По-добрият мерник на Красимир му позволи да изпревари Йордан с една обиколка и да се добре до победата. За успеха си той получи дългоочаквана вкусна награда.

Източник: NOVA

В другия вълнуващ индивидуален дуел капитаните на Ураганите и Зелените - Симона и Юлия, се впуснаха в епичен двубой за надмощие. Затруднение със силовата част от сблъсъка обаче не позволи на лидера на обитателите на Изолатора да победи, въпреки достойното представяне.

За своя триумф Симона избра да се сдобие с Огърлицата на безсмъртието и 50 златни гроша пред това да предостави предимство на племето си в утрешната номинационна битка.

Източник: NOVA

Първият обитател на Вишката - Йордан, е следващият ексклузивен гост в подкаста “След Игрите”. Там той разказва за своята заплетена стратегическа игра от влизането си при Канарите до дългия престой на тайната локация. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре от 20:00 ч. по NOVA предстои битка за неприкосновеност, след която ще стане ясен първият номиниран воин в “Игри на волята” тази седмица.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.