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Н ай-продължителната известна кибершпионска операция срещу българската държавна администрация е прекратена успешно. В продължение на пет години хакери са имали скрит достъп до държавни мрежи и са успели да източат най-малко 130 гигабайта информация, равняващи се на над 62 милиона страници документи. Това съобщи министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на брифинг.

Той обяви, че е изпратил сигнал до прокуратурата за установените факти и обстоятелства, свързани с действия и бездействия на държавни органи през този период.

По думите му неоторизираният достъп е продължавал от 2021 г. Атакуващите са проникнали в инфраструктурата, чрез която институциите обменят документи и информация. Те са се придвижвали между отделните компоненти на системите и са събирали чувствителни данни, свързани с работата на държавната администрация.

„Става дума за дългогодишна активност. В продължение на пет години атакуващите са имали скрит достъп до мрежите на държавната администрация. Това е най-продължителният и най-мащабен известен случай на кибершпионаж срещу български институции“, заяви Василев.

Министърът уточни, че обект на атаките са били държавни системи за обмен на документи. До момента проверките не са установили доказателства за компрометирани лични данни на български граждани.

Как е открит пробивът

Кибератаката е установена през август след внедряването на новата национална система за киберсигурност. Тогава министерството съобщи за неоторизиран достъп до административни мрежи и започна мащабно техническо разследване.

Според Василев атаката е останала незабелязана при управлението на няколко правителства, тъй като използваните дотогава средства за защита не са функционирали като единна интегрирана система.

„Новата национална система за киберсигурност за първи път дава единна картина на случващото се в държавните мрежи. Без нея тази активност най-вероятно щеше да остане скрита за неопределен период от време“, посочи той.

След откриването на пробива е сформирана междуведомствена работна група с участието на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, МВР, Министерството на отбраната, ДАНС, Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“, Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност.

В разследването са се включили още „Информационно обслужване“ АД, експерти от частния сектор и международни партньори, сред които Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност.

Три етапа за прекратяване на атаката

По думите на министъра междуведомствената група е изпълнила план в три последователни етапа, одобрен от Съвета по киберсигурност.

Първоначално е установен пълният мащаб на компрометирането. След това засегнатата среда е изолирана, контролът върху достъпа до критичните системи е затегнат и връзката на атакуващите с използваната от тях инфраструктура е прекъсната.

„Успешно изпълнихме и третата фаза - окончателното премахване на атакуващите от държавните системи“, обяви Василев.

Работата по укрепването на защитата продължава. Отстраняват се установените слабости, въвежда се по-строг контрол върху администраторските акаунти, а националната система за киберсигурност се разширява към 28 общински и областни администрации.

Предвижда се разработването на национална методика за оценка на зрелостта на киберсигурността в държавните институции. Финализира се и Националната стратегия за киберсигурност, която според министъра е трябвало да бъде приета преди години.

Василев благодари на експертите, работили по случая през последните три месеца при пълна конфиденциалност. Той съобщи, че е разпоредил проверка за пропуските, допуснали продължителния неоторизиран достъп.

„Назначих проверка и въз основа на резултатите от нея изпратих сигнал до прокуратурата относно установените факти и обстоятелства за действия и бездействия на държавните органи през тези пет години“, заяви министърът.

Според него случаят показва необходимостта от цялостна промяна в подхода към защитата на държавните информационни системи.

„Киберзаплахите стават все по-сложни, по-мащабни и по-трудни за предвиждане. Нашата цел е България да изгради система за киберсигурност, която не просто открива пробивите, а не допуска те да се превръщат в кризи“, подчерта Василев.

Той определи дигиталната сигурност като въпрос на национален суверенитет, икономическа стабилност и доверие в държавата.

Правителството одобри закон за европейската цифрова самоличност

По време на брифинга Иван Василев съобщи и за друга стъпка в дигитализацията на административните услуги. Министерският съвет е одобрил проект на Закон за европейската цифрова самоличност, с който се създава националната правна и институционална рамка за въвеждането на европейския цифров портфейл в България.

Новият инструмент ще позволява на гражданите сигурно да заявяват, получават, съхраняват и представят данни за самоличността си и електронни удостоверения. Целта е да отпадне необходимостта едни и същи документи да се представят многократно пред различни институции и доставчици на услуги.

„С цифровия портфейл лесно, бързо, удобно и сигурно ще могат да се използват редица държавни услуги, без да се налага многократно представяне на документи и удостоверения“, обясни министърът.

Очаква се системата да намали административната тежест и да улесни достъпа до електронни административни, обществени и частни услуги, включително при използването им в други държави от Европейския съюз.

За бизнеса цифровият портфейл ще предостави възможности за по-лесна електронна идентификация на клиенти, дистанционно обслужване и обмен на информация.

„Целта е гражданите да разполагат с удобен, сигурен и безплатен инструмент за управление и удостоверяване на своята цифрова самоличност, който да улеснява ежедневното им взаимодействие с институциите, бизнеса и доставчиците на услуги“, посочи Василев.

Правителството си поставя за цел законът да бъде приет от Народното събрание до края на годината, за да бъде изпълнен ангажиментът на България към Европейската комисия.

Вече функционира и специализиран информационен сайт – wallet.gov.bg. На него гражданите могат да научат какво представлява европейският цифров портфейл, как ще работи и какви услуги ще предлага. Там ще бъдат публикувани и актуални новини за въвеждането на системата и необходимите мобилни приложения.