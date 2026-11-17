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Клуб „007“ има нов член: Кой е Робърт Патинсън и кои са актьорите, изиграли Джеймс Бонд преди него

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Б ившата звезда от поредицата за Джеймс Бонд, Джордж Лейзънби, е сред първите, които поздравиха Робърт Патинсън, след като актьорът от „Здрач“ беше официално потвърден като следващия Агент 007.

След като Даниел Крейг се отказа от ролята след „Смъртта може да почака“ от 2021 г., светът с нетърпение очакваше новината кой ще го замести. В понеделник официално беше обявено, че 40-годишният Робърт Патинсън ще бъде седмият актьор, който ще се превъплъти в емблематичния образ.

Въпреки че новината за кастинга предизвика смесени реакции, много звезди побързаха да поздравят бившия актьор от „Здрач“.

I hear they've announced the new James Bond @007... Robert, welcome to the most exclusive club in the world. But remember to enjoy yourself. Let's see if you'll have "this never happened to the other fella" moment. All the best mate, George xx https://t.co/r0kASTyp35 — George Lazenby (@lazenbyofficial) November 16, 2026

Сред тях е и Джордж Лейзънби, който изигра 007 във филма от 1969 г. „В тайна служба на Нейно Величество“. Във видео, споделено в профила му в Instagram, 87-годишният актьор каза: „Чувам, че са обявили новия Джеймс Бонд... Робърт, добре дошъл в най-ексклузивния клуб на света. Но не забравяй да се забавляваш. Да видим дали ще имаш своя момент „това никога не се е случвало на другия“. Всичко най-добро, приятелю, Джордж.“

С тези думи Лейзънби направи препратка към емблематична сцена от своя шпионски филм, в която неговата версия на Бонд е отхвърлена от Трейси ди Винченцо, веднага след като той я е спасил от удавяне в морето.

Феновете останаха очаровани от милото послание на ветерана към най-новия му наследник, като един от тях коментира: „Чудесни думи от един прекрасен, емблематичен Бонд!“

Втори потребител написа: „Какъв елегантен жест! Робърт Патинсън вероятно ще се развълнува от това послание. Получава поздравления от един агент 007 на друг. Особено след като в миналото той нарече „В тайна служба на Нейно Величество“ любимия си филм за Джеймс Бонд в интервю за GQ.“ Трети фен пък добави: „Щом Джордж го одобрява, значи всичко ще бъде наред.“

Публикацията на Лейзънби позволи на почитателите да надникнат и в дома на оттеглилата се от светлините на прожекторите звезда, където на стената се вижда карикатурен портрет на всички актьори, играли Джеймс Бонд. Картината определено ще се нуждае от обновяване.

George Lazenby, Oldest Living James Bond Actor, Shares His Advice for New 007 Robert Pattinson https://t.co/0Vz5m31xZO — People (@people) November 17, 2026

Изборът на Робърт Патинсън за ролята на Бонд

В понеделник Робърт Патинсън беше официално потвърден като новия изпълнител на ролята на легендарния шпионин. Обявявайки новината, от Amazon MGM Studios и официалния акаунт на 007 в Instagram написаха: „Робърт Патинсън е Джеймс Бонд“.

Към съобщението беше публикуван и първи кадър на звездата в новия му образ, на който той позира с далекобойно оръжие и елегантен смокинг.

„Джеймс Бонд е един от най-легендарните герои в киното и да ми бъде поверено да изиграя 007 е чест, която се случва веднъж в живота“, заяви Патинсън в официално изявление. „Дълбоко съм благодарен на Дени, Ейми, Дейвид, Таня и всички в Amazon MGM Studios за гласуваното доверие.“, добави той.

Преди официалното обявяване в медиите се спрягаха имената на редица популярни актьори за ролята на Бонд. Сред тях бяха Тео Джеймс, Хенри Кавил, Калъм Търнър, Арън Тейлър-Джонсън и Джеймс Нортън.

През февруари 2025 г. стана ясно, че Amazon MGM Studios поема творческия контрол върху франчайза за 007. Американското студио за филмово и телевизионно продуциране и разпространение вече е съсобственик на поредицата заедно с дългогодишните продуценти Майкъл Г. Уилсън и Барбара Броколи, които предадоха управлението след десетилетия начело.

Все още няма потвърдени конкретни дати, но се очаква снимките на новия филм да започнат следващата година, а премиерата му по кината е планирана за 2028 г.