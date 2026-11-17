Клуб „007“ има нов член: Кой е Робърт Патинсън и кои са актьорите, изиграли Джеймс Бонд преди него

Р обърт Патинсън има редица емблематични роли както на екрана, така и извън него: Едуард Кълън, Батман, Скитейл, партньор на Суки Уотърхаус… а вече и Джеймс Бонд.

Обявиха кой ще бъде новият Джеймс Бонд

След дълго очакване и редица спрягани имена, сред които Калъм Търнър и Джак Лоудън, звездата от „Здрач“ бе официално потвърден като новия (и общо седми) екранeн агент на МИ6. Макар все още да се знае малко за самия филм, освен че негов режисьор ще бъде Дени Вилньов (който режисира актьора и в „Дюн“), животът на Патинсън извън прожекторите буди не по-малък интерес, пише HELLO!

Suki Waterhouse Reveals How She and Robert Pattinson Are Celebrating Christmas With Their Daughter https://t.co/9ez6U2NF6Y — ELLEUK (@ELLEUK) November 16, 2026

Годежът със Суки Уотърхаус

Робърт има връзка с актрисата от сериала „Дейзи Джоунс и Шесторката“ Суки Уотърхаус от 2018 г. Слуховете за годеж се появиха още в началото на 2020 г., но двамата винаги са пазили личния си живот далеч от публичността. „Ако пуснеш хората твърде близо, това обезценява самата любов“, сподели Робърт пред The Sunday Times през 2019 г. „Ако непознат на улицата те попита за връзката ти, ще го сметнеш за изключително грубо. Когато издигнеш стена, нещата завършват по-добре.“, добави той.

Двойката направи своя дебют на червения килим едва четири години след началото на връзката си, появявайки се на модното ревю на Dior Men в Гиза, Египет, през декември 2022 г.

През февруари 2023 г. Суки бе по-откровена в свое интервю за The Sunday Times, признавайки, че е „шокирана, че е толкова щастлива с някого в продължение на почти пет години“. Тя добави, че все още се вълнува невероятно всеки път, когато името му изпише на екрана на телефона ѝ, и отбеляза: „Мисля, че той изпитва същото към мен. Винаги имаме толкова много какво да си кажем и го намирам за ужасно забавен.“ През декември 2023 г. двамата официално потвърдиха годежа си.

Клуб „007“ има нов член: Кой е Робърт Патинсън и кои са актьорите, изиграли Джеймс Бонд преди него

Баща на момиче

През ноември 2023 г. Суки разкри, че двамата с Робърт очакват първото си дете, показвайки наедрялото си коремче по време на музикално участие на фестивала Corona Capital в Мексико Сити.

Дъщеря им се роди през март 2024 г., а месец по-късно, от сцената на фестивала Coachella, певицата сподели: „Не знам дали някои от вас знаят, но напоследък в живота ми настъпиха големи промени, случиха се доста важни събития. Обичам страхотните жени и имах огромния късмет да се сдобия със своя собствена малка страхотна дама и да срещна любовта на живота си.“

Сватбените планове са на пауза

В разговор за The Times през октомври 2026 г. Суки разкри, че сватбените им планове са отложени „поне докато не изтече тази година“. Въпреки това тя бе категорична, че когато моментът настъпи, подходът им ще бъде „всичко или нищо“. „Ако ще го правим, ще вдигнем огромно парти и ще се забавляваме на макс“, заяви тя.

Луксозен живот в Бевърли Хилс

От пробива си със „Здрач“ насам Робърт живее предимно в Лос Анджелис, като прекарва време и във Великобритания, откъдето са родом и двамата със Суки, както и в Ню Йорк. Докато през по-голямата част от престоя си в Ел Ей актьорът предпочиташе по-артистичните източни квартали като Лос Фелиз, днес двамата със Суки наемат къща в тузарския Бевърли Хилс.

„Винаги съм мислил, че съм хипстър от източната част на града“, разказа той пред GQ. „Идвах в Бевърли Хилс само заради агенцията си и по работа. Сега обаче си казвам, че тук всъщност е доста приятно. Може би съм станал сноб.“, казва той.

Училището на дъщеря им затваря един специален кръг

Пред изданието Робърт разкри още, че скоро се връща в Лондон за снимките на продължението на „Батман“, а дъщеря му вероятно ще посещава същото училище на снимачната площадка на Warner Bros., в което ще учат и децата актьори от предстоящия римейк сериал по „Хари Потър“.

„Казах си: „Ето тук ще ходиш на училище. В Хогуортс.“ И съвсем сериозно смятам, че това наистина може да се окаже първото ѝ училище“, сподели гордият баща, който изигра ролята на Седрик Дигъри в оригиналната филмова поредица.