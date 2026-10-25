Тайният свят на кралското семейство: Как Кейт Мидълтън нарича крал Чарлз у дома

З ад строгия протокол и публичния блясък на британския двор, принцеса Кейт и крал Чарлз III са изградили изключително топла и близка връзка. Оказва се, че далеч от камерите бъдещата кралица се обръща към своя свекър с мили думи, а кралят не крие възхищението си към нея.

В своята биография „Катрин, принцесата на Уелс“ кралският хронист Робърт Джобсън разкрива, че Кейт нарича Чарлз просто „Дядо“, докато той нейно му отвръща с „моята любима снаха“.

Според източници, близки до Бъкингамския дворец, монархът редовно я поздравява с целувка и обича да разменя шеги с нея по време на семейни събирания.

„Мисля, че Чарлз отлично разбира какво добро влияние оказва Катрин върху цялото семейство. Той я обича и наистина оценява всичко, което тя прави“, споделя придворен от двореца.

Princess Catherine and King Charles' affectionate family nicknames for each other have been revealed. https://t.co/pib9xfZ88n https://t.co/pkysppYVEd — Radar Online (@radar_online) October 25, 2026

Тайното оръжие и „миротворецът“ в двореца

Освен любима снаха, Кейт се е превърнала и в ключова фигура за изглаждане на сложните отношения между Чарлз и неговия първороден син и престолонаследник - принц Уилям.

През годините връзката между баща и син често е била обтегната и бурна. Авторът на книгата описва Кейт като „вроден миротворец“, който инстинктивно търси баланс и помирение, вместо да подклажда конфликти.

„Тя е човек, който винаги се опитва да види и двете страни на всеки спор. Изключително зряла е емоционално и внася стабилност и спокойствие в цялото семейство“, разкрива вътрешен източник.

Тъкмо благодарение на нейната дипломатичност и търпение, днес крал Чарлз и принц Уилям радват на много по-гладки и близки отношения отколкото когато и да било в миналото.