Бащата на Бритни Спиърс бе отстранен от ролята си на попечител на певицата

С ъд в Лос Анджелис отне от бащата на Бритни Спиърс попечителството над певицата, с което контролираше живота и парите ѝ в продължение на 13 години, предаде Асошиейтед прес, предаде БТА.

