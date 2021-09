Бритни Спиърс изтри профила си в Instagram

Б ритни Спиърс изтри профила си в Instagram, съобщи сайтът на списание "Пийпъл".

Изчезването на акаунта предизвика смут и недоумение сред почитателите ѝ.

Певицата "си взе почивка, както много известни личности правят", заяви пред "Пийпъл" източник, близък до звездата.

Голяма победа за Бритни Спиърс срещу баща ѝ Джейми Спиърс

Бритни Спиърс обаче остава активна в Twitter, където написа: "Не се притеснявайте, приятели... просто си взех малка почивка от социалната мрежа, за да отпразнувам годежа си!!! Скоро ще се върна".

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨