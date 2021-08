Разследват Бритни Спиърс, какво твърди нейна служителка

П евицата Бритни Спиърс е разследвана по обвинение, че е ударила служителка от обслужващия персонал в дома си в Южна Калифорния, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Authorities say they are investigating Britney Spears over alleged misdemeanor battery after a staff member at her home said the singer struck her. Spears’ attorney says the investigation is "manufactured." https://t.co/EcnAqtISqV