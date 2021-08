Голяма победа за Бритни Спиърс срещу баща ѝ Джейми Спиърс

Б ащата на певицата Бритни Спиърс се съгласи да се оттегли доброволно от попечителството върху финансовото състояние на дъщеря си, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БТА.

От съдебните документи не става ясно кога бащата ще престане да бъде попечител

и да отговаря за състоянието на певицата, възлизащо на около 60 милиона долара. Това няма да стане незабавно, според Асошиейтед прес.

