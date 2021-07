Бритни Спиърс започна процедура за отстраняване на баща си от попечителската позиция

П евицата Бритни Спиърс започна съдебна процедура, целяща да лиши баща ѝ от спорното попечителство, което му дава контрол върху нейните финанси, и да го замени с независим счетоводител, предадоха световните агенции, като се позоваха на съдебни документи, предаде БТА.

Britney Spears’ new lawyer has petitioned to remove her father from the conservatorship that has controlled her life and money for 13 years. James Spears has declined previous calls to step aside, saying his only motivation is his daughter's best interest. https://t.co/MmNXVVHyBW