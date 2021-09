Отхвърлиха обвинението в побой срещу Бритни Спиърс

Б ритни Спиърс няма да бъде обвинена, след като нейната икономка заяви, че певицата ѝ е посегнала и е изтръгнала телефон от ръката ѝ, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на прокуратурата.

Потенциалното обвинение в побой е отхвърлено поради липсата на достатъчно доказателства за извършено престъпление. В случая няма данни за наранявания на икономката или значителни щети по телефона, се посочва в изявление, направено от окръжния прокурор на окръг Вентура Ерик Насаренко.

Жената се е обадила на властите след спречкване на 16 август с Бритни Спиърс относно ветеринарните грижи за кучето ѝ, казва Насаренко.

Певицата притежава дом в Таузънд Оукс, Калифорния, северозападно от Лос Анджелис.

