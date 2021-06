Бритни Спиърс пред съда: Заслужавам да имам живот

Б ритни Спиърс призова да бъде сложен край на "жестокото" настойничество над нея, което продължава вече 13 години. Тя каза това по време на изслушване в съда.

През 2008 г. съдът постанови бащата на Спиърс да стане неин настойник, което му даде контрол върху имуществото, кариерата и други аспекти от личния ѝ живот.

"I just want my life back"



