Сестрата на Бритни Спиърс проговори: Аз не съм семейството ми

Д ни след като Бритни Спиърс сподели скандални неща за настойничеството над нея и отправи молба към съда то да бъде прекратено, по-малката ѝ сестра Джейми Лин наруши мълчанието си и заяви, че не иска нищо друго освен щастие за сестра си, пишат от сп. Пийпъл.

"Искам да отделя секунда, за да обърна внимание на няколко неща",

каза Джейми Лин във видеосъобщение, споделено в историята ѝ в Инстаграм.

"Единствената причина да не говоря досега, е, защото чувствах, че не е уместно, докато сестра ми няма възможност да каже публично това, което иска да съобщи. Сега, когато тя разказа, каквото имаше да каже, чувствам, че мога да последвам примера ѝ".

