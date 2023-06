Световните звезди, които придобиха популярност чрез скандал

Д а станеш световноизвестен чрез нещо позитивно или пък талант се оказва изключително трудна задача. Точно обратното се отнася за провокативните появи. Не веднъж сме ставали свидетели на това как определени личности стават разпознаваеми из целия свят за безобразно кратко време.

В тази статия сме ви подготвили един списък с имена на популярни личности, които са станали такива чрез скандал. Нека видим кои са те:

Източник: Getty Images

Крис Браун

В началото на кариерата си Крис Браун бе приветстван като следващият Майкъл Джаксън. Той имаше външността, движенията и разбира се, момичетата го обожаваха. Въпреки това, през 2009 година кариерата му претърпя обрат.

Скандалът с пребиването на тогавашната му половинка Риана предизвика бум в световните медии. Тогава всички вестници бяха пълни със заглавия за 28-годишния Крис Браун, който причинил сериозни наранявания на приятелката си.

Въпреки че звездата винаги ще бъде обект на съдебни процеси, той продължава да създава прекрасна музика.

Източник: Getty Images

Ким Кардашиян

Ким Кардашиян стана известна през 2003 година, след като се появи сексуален видеоклип, наречен "Kim Kardashian, Superstar". Тези кадри са направен през 2002 г. от Ким и нейния тогавашен приятел Рей Джей, който ги пуснал на пазара без нейното съгласие или одобрение.

След изтичането на този видеоклип, интересът към Ким Кардашиян бързо нарасна. Въпреки че самият видеоклип не беше предназначен за публичност, неговото разпространение през различни онлайн платформи допринесе за нейната известност. Впоследствие Ким използва тази популярност, за да започне своята медийна кариера и да изгради името си в индустрията.

След порнографския скандал Ким Кардашиян продължи да се утвърждава като медийна личност и предприемач. Тя стана изключително популярна, благодарение на участието си в риалити шоуто "Keeping Up with the Kardashians" и последвалата ѝ телевизионна кариера. Оттогава Ким е изградила собствен бранд, разширила е бизнеса си и се е превърнала в модна икона.

Източник: Getty Images

Моника Люински

Ще ви върнем в 90-те години на миналия век, когато Моника Люински (тогава на 21 години) започва стаж в Белия дом, когато е първият мандат на Бил Клинтън. Американската политическа система бива разтърсена от сексуалния скандал, в който двамата се намесват. В последствие бива гласуван импийчмънт на Клинтън. В крайна сметка обаче след 21-дневен процес в Сената, той е освободен от всички обвинения, включително за лъжесвидетелство и възпрепятстване на правосъдието.

По-късно, притиснат от обстоятелствата, Клинтън прави самопризнание, че е имал “непристойни физически взаимоотношения” с Люински. Той обаче отрича да е имал полов акт със стажантката и изтъква с различни законови дефиниции, че е бил от пасивната страна и оралният секс не може да се включи към термина “сексуални взаимоотношения”.

Може да се каже, че сега Моника Люински е успяла жена със солидна банкова сметка и чиста репутация. За жалост, животът ѝ се е развил така, че тя не е успяла да създаде семейство и да отгледа деца. Дали в момента има връзка, никой не знае, защото тя смята, че хората знаят достатъчно много за личния ѝ живот през всичките изминали години.

