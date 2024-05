Ето кои са най-добрите упражнения за понижаване на кръвното налягане

А ко ви кажат да правите повече упражнения, за да понижите кръвното си налягане, може би ще си помислите, че трябва да извадите екипировката за бягане или да се заемете с тежестите.

Ученият Джейми наскоро публикува изследване, което установи, че упражненията, при които се задържате в статично положение, като планк и "седенето" на стена, всъщност са най-добрият начин за намаляване на кръвното налягане.

Този вид "изометрични" упражнения включват свиване на определен мускул или мускулна група и задържането му, така че дължината на мускула да не се променя по време на упражнението.

Scientists Reveal The 2 Best Exercises For Lower Blood Pressure https://t.co/OcHVoBQv3I