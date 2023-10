Тези лесни упражнения ще укрепнат гръбначния ви стълб

Н езависимо от възрастта, всеки знае, че грижата за тялото е много важна, за да се чувства добре. Понякога може да си мислите, че някои упражнения не са подходящи за вас, защото страдате от дадено заболяване.

Д-р Майкъл Мосли сподели "лесни" упражнения, с които да подържите добро физическо здраве.

Разбира се, с напредването на възрастта може да ви е трудно да правите някои упражнения, посочва Мосли.

В своя подкаст, Just One Thing, Мозли съветва да практикувате пилатес. Той описва опражнението като "нежно, но изненадващо ефективно".

Според него пилатесът е благоприятен не само физическото ни състояние, той стимулира и мозъка.

Сайтът Healthline посочва, че пилатесът е "спорт с ниско въздействие, състоящ се от контролирани движения, които подобряват равновесието, подвижността, гъвкавостта и дори настроението.

