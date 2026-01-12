Страст, класа и огнено червено - Амал и Джордж Клуни на наградите "Златен глобус"

Изгубените мускули могат да ви отнемат независимостта – как да ги спасите с 1 тренировка седмично

Д жордж и Амал Клуни превърнаха церемонията на 83-ите „Златни глобуси“ в истинска вечерна среща, появявайки се на червения килим ръка за ръка. Двойката, която е женена от 11 години, впечатли с класическа холивудска елегантност – Амал в сияйна червена рокля Balmain с романтично деколте и елегантни набори, допълнена от диамантени обеци Cartier и гривна от бяло злато, а Джордж – в перфектно скроен черен смокинг Giorgio Armani.

Джордж, на 64 години, се усмихваше в характерния си стил, позирайки за снимки до съпругата си, преди да влязат в залата.

На „Златните глобуси“ 2026 Амал и Джордж Клуни впечатлиха както със стил, така и с хармонията си, доказвайки защо са сред най-елегантните знаменитости на червения килим.

Източник: Getty Images

Джордж, на 64 години, бе номиниран за „Най-добър актьор в музикален или комедиен филм“ за ролята си на Джей Кели – актьор, който се опитва да направи завръщане на екрана, докато се бори с екзистенциална криза за кариерата си. Той също така е водещ на церемонията.

Последният път, когато Джордж и Амал присъстват на „Златните глобуси“, е на 11 януари 2015 г., точно преди 11 години, на 72-ите награди. Този дебют беше само няколко месеца след като те тихо се ожениха във Венеция.

Джордж Клуни се завръща на сцената на „Златните глобуси“, за да представи награда заедно със своя бивш колега от „Ocean’s Eleven“ Дон Чийдъл.

Източник: Getty Images

На звездната 83-та церемония на 11 януари в Beverly Hilton в Лос Анджелис, 64-годишният Клуни говори на френски на сцената, преди да представи награда. Актьорът и режисьор, заедно със съпругата си Амал и децата им Александър и Ела, наскоро получиха френско гражданство, според указ за натурализация, публикуван във френския вестник Journal officiel.

„Bonsoir, mes amis“, започна номинираният за „Златен глобус“ за ролята си в „Джей Кели“, като пожела на приятелите си в залата „Добър вечер“. „C'est un honneur d’être ici,“ добави той („За мен е чест да бъда тук“).

Дон Чийдъл се присъедини към забавата, за да се осъществи повторна среща от „Ocean’s Eleven“, като също поздрави Клуни на френски с „Bonsoir“. Чийдъл, на 61 години, закачливо пошегува със своя колега от филмовата поредица заради загубата му в категорията „Най-добро изпълнение на мъжка роля в комедиен филм“ от Тимоти Шаламе за филма „Marty Supreme“.

„Всички сме победители тук“, възрази Клуни.

„Не точно — не сте“, пошегува се Чийдъл.

Двамата актьори след това представиха наградата за „Най-добър филм – драма“, която спечели „Hamnet“ на режисьорката Хлое Жао.

Новината за получаването на френско гражданство от Джордж, Амал и децата им предизвика различни реакции, включително от президента Доналд Тръмп на 31 декември. Той написа:

„Добра новина! Джордж и Амал Клуни, двама от най-несполучливите политически коментатори на всички времена, официално станаха граждани на Франция, която, за съжаление, има сериозен проблем с престъпността заради абсолютно ужасното управление на имиграцията, подобно на това при „Сънливия Джо“ Байдън“.

Източник: Getty Images

Актьорът от „Ticket to Paradise“ отговори на 2 януари: „Напълно съм съгласен с настоящия президент. Трябва да направим Америка велика отново. Ще започнем през ноември“, визирайки предстоящите междинни избори.

Френското правителство също приветства новината за гражданството:

„Ние, като много французи, се радваме да приветстваме Джордж и Амал Клуни в националната общност“, заявиха от Министерството на Европа и външните работи на 31 декември.

Семейството на Клуни живее във Франция от 2021 г., когато купува имение там. „Живеем на ферма във Франция“, каза носителят на „Оскар“ в интервю за Esquire през октомври, разказвайки за живота на семейството в Европа. „Голяма част от детството ми премина на ферма и като дете мразех идеята“, добави Джордж. Но за децата им на 8 години, „те не са постоянно на таблетите си. Хранят се с възрастните и трябва да приберат чиниите си. Те имат много по-добър живот“.

В скорошно интервю за Los Angeles Times, Клуни говори за връзката си с Амал, споделяйки, че никога не са имали спор. „Всичко се промени, когато срещнах невероятния човек, който промени живота ми. Сега съм много по-уверен, по-спокоен и по-малко настроен да печеля спорове“, каза актьорът.

Двойката има близнаци – Александър и Ела, на 8 години.