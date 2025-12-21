"Тя беше моят герой": Сестрата на Джордж Клуни почина на 65 години

С естрата на Джордж Клуни, Аделия „Ада“ Цайдлър, почина на 65-годишна възраст.

Източници на People потвърждават, че по-голямата сестра на актьора е починала от рак в петък, 19 декември.

"Моята сестра, Ада, беше моят герой", казва Клуни. "Тя се изправи срещу рака с кураж и хумор. Никога не съм срещал никой толкова смел. Амал и аз ще ѝ липсваме ужасно."

Според некролога ѝ, Ада е починала "спокойно, заобиколена от хората, които обичаше" в здравния център St. Elizabeth Healthcare в Еджууд, Кентъки.

Ада, кръстена на своята прабаба, е родена в Лос Анджелис на 2 май 1960 г. като дъщеря на журналиста и телевизионен водещ Ник Клуни и писателката Нина Брус Уорън.

"Талантлива художничка, тя споделяше уменията си като учител по изобразително изкуство в началното училище Augusta Independent School в продължение на няколко години", се казва в некролога ѝ. "В гимназията академичните ѝ постижения ѝ осигуриха статут на Национален стипендиант. Любовта ѝ към четенето я свърза с други читатели в местен книжен клуб. Тя беше също член на Augusta Art Guild и беше бивш главен маршал на ежегодното Парадно бяло Рождество в Аугуста."

По-късно Ада посещава университети в Луисвил и Северен Кентъки и работи като счетоводителка.

Тя се омъжва за Норман Цайдлър, пенсиониран капитан от армията, в Аугуста на 14 март 1987 г. Цялото семейство, както и голяма част от малкия им роден град в Кентъки, присъстваха и участваха в церемонията, според Kentucky Photo Archive.

По време на сватбата Джордж прочете писания, а лелята на сестрите, Роузмъри Клуни, изпя романтична песен за младоженците. "Целият град помогна със сватбата. Не бихме могли да се справим без тях", споделяше майката на сестрите, Нина.

Въпреки че Ада водеше частен живот и рядко се появяваше публично, тя присъства на сватбата на брат си с Амал Клуни във Венеция, Италия, на 27 септември 2014 г.

Ада е предшествана в смъртта от съпруга си, който почина на 11 октомври 2004 г. от сърдечен удар.

"Освен родителите си, тя оставя зад себе си обичаните си деца Ник Цайдлър и Алисон Херолага с техния съпруг Кени; брат си Джордж Клуни и съпругата му Амал; както и няколко чичовци, лели и братовчеди", завършва некрологът.

Погребението на Ада ще се състои в понеделник, 22 декември, а некрологът посочва, че вместо цветя се препоръчват дарения за библиотеката Knoedler Memorial Library в Аугуста.