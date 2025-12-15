„Вече не целувам други жени“: Джордж Клуни разкри важно правило от брака си с Амал

Д жордж Клуни може да е дълбоко отдаден на киното, но преди всичко е всеотдаен съпруг на Амал Клуни. Актьорът разкри, че след разговор със съпругата си е решил да спре да целува други жени на екрана.

В интервю за The Daily Mail, Джордж обясни, че с възрастта си вече няма да се стреми към роли на романтични обекти в Холивуд. Актьорът е добре познат с романтичните си комедии, като е участвал редом до имена като Джулия Робъртс и Катрин Зита-Джоунс.

„Опитвам се да следвам пътя, който направи Пол Нюман – ‚Добре, вече няма да целувам момичета‘“, сподели той. „Когато навърших 60 години, разговарях с жена си. Казах ѝ: ‚Виж, все още мога да играя баскетбол с момчетата. Играя с 25-годишни.‘“

Джордж продължи: „Все още мога да се държа здраво, във форма съм. Но след 25 години ще стана на 85. Няма значение колко мюсли барчета изяждаш, това е голямо число.“

Това не е първият път, когато актьорът говори открито за заснемането на интимни сцени във филми. По време на интервю за The New York Times, Клуни си спомни ситуация, в която режисьор критикува уменията му за целуване на екрана:

„Спомням си, че в началото на кариерата си трябваше да направя сцена с целувка с това момиче и режисьорът каза: ‚Не така.‘ А аз казах: ‚Пич, това е моят ход! Това правя в реалния живот!‘“

Бракът на Джордж и Амал

Джордж и Амал се ожениха през 2014 г. с интимна церемония в хотел Aman Canal Grand във Венеция. Адвокатът по международни права пристигна до олтара в изискана рокля на Oscar de la Renta. Дрехата с открити рамене беше изработена от пластове тюл в цвят слонова кост, апликирана с четиринадесет метра френска дантела Chantilly и ръчно бродирана със сложни перли и кристали по корсажа. Двойката посрещна близнаците си, Александър и Ела, през юни 2017 г.

Правилото на Джордж и Амал за брака не е изненада, предвид силната им връзка. По време на интервю с Гейл Кинг в предаването CBS Mornings през април актьорът разказа открито за десетгодишния си брак:

„Спомням си, че бяхме тук с теб веднъж преди и си спомням, че казахме, че никога не сме се карали. Все още не сме. Опитваме се да намерим нещо, за което да се караме!“, каза той.

„Чувствам се толкова изключително щастлив, че срещнах тази невероятна жена. Чувствам се сякаш ударих джакпота. Няма ден, в който да не си мисля, че съм най-щастливият мъж на света. Така че е страхотно“, добави носителят на „Оскар“.

През 2022 г. Амал подкрепи изявлението на съпруга си, като сподели, че дори семейството ѝ е изненадано от динамиката в отношенията на двойката:

„Това е влудяващо за някои от нашите приятели. Всъщност имам братовчед, всеки път, когато го видим, първият му въпрос е: ‚Имали ли сте спор?‘, преди да поздрави“, обясни тя.