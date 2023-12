"Стоунхендж на Атлит Ям": Древно селище, запазило се 9000 години

"Стоунхендж на Атлит Ям" е забележително селище, което датира отпреди 9000 години. Обектът е разположен на четвърт миля от израелския бряг, посочва Ancient Origins.

Този древен обект, разположен на брега на Средиземно море, разкрива безценни сведения за прехода от лов и събирателство към уседнало земеделие - решаваща промяна в човешката история. Смята се, че каменният кръг, открит в Атлит Ям се е използвал за отдаване на почит към божественото. Обитателите в региона са отправяли молби за земеделски просперитет.

Забележително е, че хората, живеещи в областта, са се радвали на по-дълъг живот и по-добро здраве от съвременниците си в съседните земеделски общности.

Did you know there’s an underwater Stonehenge just off Israel’s coast? Known as Atlit Yam it provided locals not just with clean water but also the favor of their gods.https://t.co/ttlDHLAN4l