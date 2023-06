НЛО, изчезнали кораби и самолети: Едни от най-завладяващите мистерии

Н ай-завладяващите загадки са тези, които остават завинаги неразгадани. Докато много странни истории могат да бъдат обяснени с помощта на науката или логиката, други остават безкрайно озадачаващи. Това са най-големите неразгадани мистерии за пътувания в света - от призрачни видения до изчезнали самолети, изоставени кораби и объркващи творения на човека.

Камъни, пирамиди и гробници: Древните мистерии, на които все още нямаме отговор

Полет 19

Легендата за Бермудския триъгълник започва след изчезването на Полет 19. В следобеда на 5 декември 1945 г. пет бомбардировача на военноморските сили потеглят на тренировка от Форт Лодърдейл, Флорида. Самолетите, известни под общото име Полет 19, е трябвало да бъдат във въздуха в продължение на три часа, но по неизвестна причина и петте самолета така и не се връщат. Общо 14 опитни мъже се отправили към облаците. Какво се е случило с тях по време на това, което е трябвало да бъде рутинно пътуване?

Е, според музея на НАС Форт Лодърдейл Полет 19 завършил възложеното му упражнение и на връщане командирът на ескадрилата, лейтенант Чарлз Тейлър, съобщил, че се е изгубил. През следващите три часа Тейлър водил ескадрилата си все по-далеч от сушата, където според мнозина горивото им свършило и те се разбили в океана. Подразделения от военноморските сили на САЩ, армията и бреговата охрана обединили усилията си, за да предприемат едно от най-мащабните издирвания в историята, но така и не намерили нищо.

#OTD 1945, Flight 19 of 5 Avengers disappeared in the Bermuda Triangle. A Navy investigation concluded that the planes ran out of fuel after leader LT Charles Taylor got lost. Taylor's mother lobbied to have the report changed to "cause unknown" which has led to bizarre theories. pic.twitter.com/b6g347vSX1 — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) December 5, 2021

Корабът SS Waratah

Изгубен в продължение на повече от 100 години, SS Waratah остава една от най-големите морски мистерии на всички времена. През юли 1909 г. пътническият параход отплавал за Кейптаун на второто си плаване. Един ден той изчезнал безследно. Тежащият почти 10 000 тона 152-метров лайнер превозвал 211 души и до днес не са открити никакви останки от кораба или от злополучните му пътници.

Някои смятат, че корабът е бил преобърнат от странна вълна, но няма доказателства, които да потвърждават това твърдение. Морският изследовател Емлин Браун прекарва десетилетия в търсене на потъналия кораб Waratah, но след задълбочени сонарни изследвания и многобройни гмуркания през 2004 г. обявява поражението си. Въпреки че е изминал повече от век от изчезването на грандиозния кораб, никой не е успял да обясни какво се е случило по време на това съдбовно пътуване.

No trace of the SS Waratah has been found for over 100 years and she didn’t go down in the Bermuda Triangle. 🛳️ pic.twitter.com/ZN3QBTLsH2 — History Daily (@historydailypix) May 15, 2018

Полет 370 на Малайзийските авиолинии

Трагична история за загуба, историята на Полет 370 на Малайзийските авиолинии шокира света. Самолетът изчезва на 8 март 2014 г. по време на полет от Куала Лумпур до Пекин. Боинг 777 превозвал 227 пътници и 12 членове на екипажа, когато внезапно се отклонил от курса, преди да изчезне. Странно е, че вътрешната система за докладване и транспондерът на самолета са били изключени. След това, в 2:22 ч., малайзийският военен радар изгубил връзка със самолета някъде над Андаманско море.

Проведено е мащабно издирване в Индийския океан и Южнокитайско море, но не е намерено нищо до 2015 г., когато първото парче отломки е изхвърлено на брега на остров Реюнион в Индийския океан. Още отломки са открити в Южна Африка и Мадагаскар, а допълнителни доказателства сочат, че самолетът не се е приземил при контролирано спускане, което означава, че пилотът не го е насочил към безопасно място. Дали е имало механична повреда, или пилотът умишлено е разбил самолета? И до днес никой не знае.

Malaysia Airlines Flight 370 Disappearance: March 8- What exactly happened nine years back on this day?https://t.co/9dJs2SFLl2 — TIMES NOW (@TimesNow) March 9, 2023

Розуел, Ню Мексико

Вероятно сте чували за Розуел, Ню Мексико, не заради пустинния му пейзаж или музеите, а като място на първото предполагаемо наблюдение на НЛО в Америка. През 1947 г. собственик на ранчо открива неидентифицируеми отломки на земята си и местните военновъздушни сили обявяват, че останките са от разбит метеорологичен балон, въпреки че мнозина смятат друго.

Мнозина смятат, че неидентифицираният обект е извънземна летяща чиния и оттогава се разпространяват истории за прикриване от страна на правителството. След това, около пет десетилетия след като историята се появява в новините, американските военни заявяват, че балонът може да е бил част от строго секретен проект за атомен шпионаж. Въпреки че това е много по-вероятен сценарий, кой знае какво се е случило в Розуел преди толкова години...

Исторически мистерии, които вероятно никога няма да разгадаем

Изчезването на Малъри и Ървайн

В продължение на векове смелите приключенци са били съблазнявани от красотата и мащабите на Еверест и дори днес малко над половината от хората, които се опитват да достигнат върха му, успяват. Затова си представете допълнителните предизвикателства при изкачването през 1924 г. През юни същата година Джордж Малъри и Андрю Ървайн тръгват на последния етап от изкачването на върха. За последен път те са видени на североизточния хребет на планината, само на 243 м от самия връх Еверест.

За съжаление, те така и не слизат от планината и остават в неизвестност до откриването на замръзналото тяло на Малори през 1999 г. Смъртта им никога не е била под въпрос, но какво се е случило и дали са успели да достигнат върха, остава голяма загадка. Единственото, което знаем със сигурност, е, че снимката, която Малори е искал да остави на върха, липсва от тялото му. Ако двойката наистина е достигнала върха, тя е била първата в света, изпреварила Едмънд Хилари и Шерпа Тензинг Норгей с почти 30 години.

On this day; 08.06.1924; forever etched in mountaineering history. George Mallory and Andrew Irvine's final sighting on #Everest captured the imagination of generations leaving behind a legacy of bravery and the eternal question: did they reach the summit? Their story continues… pic.twitter.com/0m6L28GFv4 — Everest Today (@EverestToday) June 8, 2023

Корабът The Merchant Royal

Причината за гибелта на The Merchant Royal никога не е била поставяна под въпрос, но невероятното богатство на кораба продължава да липсва и до днес, което го прави може би най-примамливата история за изгубено съкровище в света. Британският кораб потъва след лошо време през 1641 г. и отнася в дълбините злато и сребро на стойност около 1,3 милиарда долара. Въпреки вековете издирване, този отдавна изгубен кораб и неговата изключителна плячка никога не са били открити.

Мястото, където е отишло съкровището, остава една от най-големите загадки в света и безброй хора са посветили живота си на опитите да го намерят. Изненадващо, през март 2019 г. край бреговете на Ландс Енд, Корнуол, Англия, беше открита котва, за която се смяташе, че е от The Merchant Royal, което даде нова надежда на търсачите на съкровища. Възможно ли е златото на кораба на стойност 100 000 паунда и 400 кюлчета сребро някой ден да бъдат намерени? Наистина не е чудно, че The Merchant Royal е станал известен като "най-ценното корабокрушение, което никога не е намирано".

Вижте Тутанкамон: Ново проучване разкрива лицето на младия фараон (СНИМКИ)

Египетските пирамиди

Египетските пирамиди, едно от "Седемте чудеса на древния свят" се издигат на височина до 147 м и са построени около 2550 г. пр. Н. е. Днес пирамидите обикновено привличат милиони туристи всяка година и за това има основателна причина. Освен че са впечатляващи, те са били построени като гробници за фараоните на страната - но как точно, остава загадка.

За да се образува Голямата пирамида, най-голямата от трите в Гиза, е трябвало да се изтеглят и вдигнат на място повече от 2 300 000 варовикови и гранитни блока. Твърди се, че всеки камък тежи 2,5 тона, което е колкото 25 хладилника. И все пак, без да разполагат с модерно оборудване, как египтяните са постигнали такова постижение? Една съвременна теория предполага, че работниците са използвали подобно на рампа приспособление, за да изтеглят тежките камъни, и макар да не е убедителна, хвърля известна светлина върху това как се е появило това чудо.

Мистичният сфинкс в Египет: Каква е скритата му тайна?

Корабът "Мери Селест"

Като една от най-големите морски загадки в света, "Мери Селест" и до днес озадачава историците. Грандиозният плавателен съд отплавал от Ню Йорк през ноември 1872 г. и е открит малко повече от седмица по-късно, изоставен и носещ се по течението на Атлантическия океан. Корабът призрак е намерен от екипажа на кораба Dei Gratia, който го открил напълно непокътнат и пълен с товар.

"Мери Селест" не е бил повреден или наводнен, а капитанът би напуснал кораба само в краен случай. И така, какво се е случило? Мнозина спекулират и докато някои обвиняват пиратите, други смятат, че гигантско морско чудовище може да го е повлякло към дълбините. През 2007 г. документалистката Ан Макгрегър се опитва да сглоби събитията. Тя смята, че "Мери Селест" е бил изправен пред бурно море и без да може да определи дали корабът ще потъне, капитанът е решил да скочи зад борда.

Пет от най-мистериозните изчезвания в района на Бермудския триъгълник

Стоунхендж

Стоунхендж е може би най-известният праисторически паметник в цяла Европа. Издигнат през късния неолит, преди около 5000 години, обектът на световното наследство на ЮНЕСКО вдъхновява и обърква хората от векове, но все още не са намерени отговори на няколко ключови въпроса: кой е построил Стоунхендж, как го е направил и защо?

Мнозина се питат как са били транспортирани и издигнати камъните - особено предвид факта, че те тежат средно 25 тона. Камъните са доставени на 32 км от Марлборо Даунс в Англия и докато някои смятат, че са преместени естествено от ледници, повечето смятат, че са преместени от хора. И все пак, без съвременните машини и супермагистрали, начинът, по който това е станало, остава загадка. Възможно ли е ключът да се крие във водните пътища на страната?

Интересни факти за 7-те чудеса на Древния свят

Влакът призрак в Сейнт Луис

Вярвате ли в призраци? Ами жителите на Сейнт Луис в Саскачеван, Канада, със сигурност вярват. Въпреки че жп линията в покрайнините на селото е премахната преди много години, жителите продължават да виждат мистериозни светлини, които се носят над старите релси, сякаш през тях преминава влак призрак. Всеки очевиден разказ от първа ръка е един и същ: светлините се приближават, а след това изчезват, преди да достигнат железопътния прелез в сърцето на Сейнт Луис.

Местен жител разказва пред Global News, че е виждал светлините поне 50 пъти и мнозина вярват, че те са създадени от бивш железопътен кондуктор, за когото се твърди, че е бил обезглавен от влак през 20-те години на миналия век. Възможно ли е селото Сейнт Луис да е обладано от възмутен дух? Една група ученици от гимназията се опитала да разбере това, като изказала теорията, че светлините на автомобилите се разсейват от дифракция, но мнозина развенчали тази идея, тъй като се твърди, че явлението датира отпреди изобретяването на автомобилите.

Неочаквано: Откриха научно обяснение защо виждаме духове

Знаците в Наска

Красиви и любопитни в еднаква степен, знаците в Наска се намират на обширна крайбрежна равнина в Перу. Простирайки се на около 322 км, районът може да се похвали с повече от 300 гигантски геоглифа, очевидно издълбани в земята. От паяци до кактуси - творенията са създадени от древните хора от Наска преди повече от 2000 години, но защо и как, остава загадка. Тъй като формите са почти невидими от нивото на земята, как културата е създала такива големи и сложни модели?

Някои от гравюрите се простират на 370 м и са изумително сложни. Разбира се, около линиите Наска и техния произход има много митове и легенди. Археолозите смятат, че формите са се образували чрез премахване на скали и пръст, за да се създаде контур на изображението, докато други смятат, че мястото е извънземно летище. Защо обаче остава най-голямата загадка. Дали са създадени за ритуали за вода или плодородие, или хората от Наска са разчитали на формите за астрологични цели? Никой не знае...

Despite decades of research, Nazca Lines, the giant geoglyphs located in the Peruvian coastal plain, are still a mystery. Discover more about these massive designs before a new episode of #HistorysGreatestMysteries investigates, Monday at 9/8c.https://t.co/qUpLProSrp — HISTORY (@HISTORY) June 22, 2023

Изчезването на Амелия Еърхарт

На 2 юли 1937 г. американската авиаторка Амелия Еърхарт и нейният навигатор Фред Нунан се отправили към Нова Гвинея. Пътуването било едно от последните им, тъй като се опитвали да обиколят света. Следващата им цел била остров Хауланд в Тихия океан, но Еърхарт и Нунан така и не стигнали до него. Макар да не е ясно какво точно се е случило, смята се, че двойката е била засегната от лошо време и бързо е изчерпала горивото си.

Самолетът им изгубил връзка и въпреки продължителното издирване двойката така и не била открита. Разбира се, налице са много теории за това какво може да се е случило. Някои смятат, че двойката е живяла на отдалечен остров, докато други смятат, че са били заловени от японците, след като са кацнали на Маршаловите острови. През 1940 г. на остров Никумароро са открити човешки останки и се смята, че те биха могли да принадлежат на жена с ръст около този на Еърхарт, но не са открити категорични доказателства.

Корабът "Карол А. Диъринг"​

Корабът "Карол А. Диъринг" е една от най-обсъжданите морски загадки в историята - и за това има основателна причина. През август 1920 г. търговската шхуна отплавала от Норфолк, Вирджиния, за Рио де Жанейро с корпус, пълен с въглища. Екипажът успешно доставил товара си и тръгнал на обратния път, макар и с нов капитан, след като първоначалният капитан Уилям Мерит се разболял. Лодката е видяна за последен път на 29 януари 1921 г. от пазача на фара, който описал екипажа като "подозрително разхождащ се".

Само два дни по-късно шхуната е намерена заседнала и изоставена на Даймънд Шолс, край нос Хатерас, Северна Каролина. Платната на лодката били спуснати, а спасителните лодки липсвали. Още по-странно е, че липсват личните вещи на екипажа, важното навигационно оборудване, котвите и дървените трупи. ФБР разследвало инцидента, но следи от екипажа така и не са открити. Мнозина вярват, че е имало бунт сред съдружниците или че пирати са се качили на борда, но може би никога няма да разберем истината за тази завладяваща история.

The best mysteries are those that may never be solved. When the Carroll A Deering was discovered in 1921, its crew vanished.

speculation ran wild.That speculation continues to this day, and no satisfactory explanation for the crew's disappearance has ever been proven. pic.twitter.com/g8NjnFowXR — Nawar Chattaw (@nawarchattaw) March 9, 2021

Великденски остров

Не всички мистерии са свързани с призрачни изчезвания, както доказва Великденският остров. Красивият и суров отдалечен полинезийски остров е уединен в Тихия океан и е известен с внушителните си статуи моаи, създадени някъде между 1250 и 1500 г. след Христа. Холандският адмирал Якоб Рогевеен за първи път попада на Великденския остров, известен като Рапа Нуи, на Великденската неделя през 1722 г. Той е очарован от монолитните каменни статуи, някои от които достигат височина 10 м и тежат повече от 80 тона.

Рогевеен отбелязал, че няма дървета, които да осигурят лост за преместване на структурите, така че как са го направили? Учените изказват своите теории от десетилетия и докато някои смятат, че те са били завързани към стволовете на дърветата и влачени на място, други твърдят, че са били търкаляни на импровизирани шейни. През 2012 г. археолозите Тери Хънт и Карл Липо излизат с още една теория - че рапануйците са вкарали моаите на мястото им с помощта на въжета и човешка сила. Без значение как са били създадени тези защитени от ЮНЕСКО творения, Великденският остров никога няма да престане да бъде пленителен.

The famous Easter Island head statues have hidden bodies https://t.co/H9iU7znMdd pic.twitter.com/DnjQ4qiOIs — Forbes (@Forbes) July 30, 2017

Бермудският триъгълник

В продължение на векове Бермудският триъгълник е синоним на озадачаващи изчезвания. В този район, който обхваща част от Атлантическия океан между Бермудските острови, Флорида и Пуерто Рико, мистериозно са изчезнали близо 100 кораба и самолета. Твърди се също, че във водите край Бермудските острови има повече корабокрушения на квадратна миля, отколкото където и да било другаде по света. През 1492 г. Христофор Колумб съобщава за нередовни показания на компаса и големи пламъци, които се разбиват в океана, когато той наближава региона.

През вековете в триъгълника се случват много забележителни събития, включително изчезването на американския кораб "Циклоп". Някои кораби са открити изоставени без очевидна причина, а други никога повече не са видени. Мнозина смятат, че за това са виновни свръхестествени сили, но учените смятат, че това е свързано с фактори на околната среда. Една от теориите е, че близостта на района до агоничната линия на Земята води до неправилно функциониране на компасите и дезориентация на навигаторите. Но в крайна сметка може би никога няма да разберем отговора.