Нови изненадващи разкрития за произхода на Стоунхендж

С тоунхендж е един от най-емблематичните исторически обекти в света и британска културна емблема, но изглежда, че дебатът за това как и защо е построен преди около 5000 години далеч не е приключил.

В нова статия се твърди, че се "развенчава" предложената миналата година теория, според която монументът в Уилшър е служил като слънчев календар, помагащ на хората да следят дните в годината.

Италианските и испанските експерти твърдят, че това твърдение е "напълно необосновано" и се основава на "принудителни тълкувания, нумерология и неподкрепени аналогии".

Британският изследовател, който стои зад теорията, смята, че големите пясъчникови плочи на Стоунхендж, наречени сарсени, са представлявали по един ден от месеца, което превръща целия обект в огромно устройство за отчитане на времето, пише Daily Mail.

Той отвръща на новата критика на теорията си, наричайки я "класическа тирада без заключение", която е "зле информирана" и "избива на ъгъла".

Миналата година британски изследовател заяви, че дизайнът на Стоунхендж представлява календар, който е позволявал на хората да проследяват слънчевата година от 365,25 дни въз основа на подреждането на слънцето по време на слънцестоенето. Големите сарсени на обекта изглежда отразяват календар с 12 месеца по 30 дни.

"Стоунхендж е изумително сложен паметник, който може да бъде разбран само като се вземат предвид неговият ландшафт и хронологията на различните му фази през вековете", казват те.

"В неотдавнашна статия авторът предложи проектът на фазата "сарсен" на Стоунхендж да бъде замислен така, че да представя календарна година от 365,25 дни.

"Целта на настоящото писмо е да покаже, че тази идея е неоснователна, тъй като се основава на поредица от принудителни тълкувания, нумерология и неподкрепени аналогии с други култури.

Професор Дарвил нарече новопубликуваната оценка "класическа тирада без заключение".

Основният им проблем всъщност не е в моите идеи, а в консенсуса на египтолозите, които цитирам в оригиналния си труд - каза британският изследовател пред MailOnline.

"Лесно е да се твърди, че някой греши, но какви са техните доказателства? И как точно тълкуват подредбата на камъните в Стоунхендж?

За изследването си, публикувано в Antiquity преди година, професор Дарвил анализира броя и разположението на големите плочи от пясъчник в Стоунхендж, наречени сарсени.

Сарсените образуват всичките 15 камъка от централната подкова на Стоунхендж, стойките и преградите на външния кръг, както и отдалечените камъни като Камъкът на петите, Камъкът на клането и Камъните на гарата.

