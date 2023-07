Загадките на миналото: От Тутанкамон до Розетския камък

П редставете си, ако римският град Помпей не беше открит или ако Хауърд Картър не беше попаднал на гробницата на Тутан Камон. За щастие, археологията е открила тези, както и много други съкровища, древни градове, удивителни паметници и безценни артефакти.

Свитъците от Мъртво море

In the picture below, you can see the exact location where the dead sea scrolls were retrieved.



In 1947, a young shepherd boy was looking for a stray in Jordan when he came across a cave in the crevice of a steep rocky hillside; he became curious and cast a stone into the dark…



Свитъците от Мъртво море са древни еврейски религиозни ръкописи писани върху кожа, папирус и мед. Открити са между 1947 и 1956 г. в 11 пещери близо до Хирбет Кумран, на северозападния бряг на Мъртво море. Те са на около 2000 години.

Теракотена армия

Terracotta Army: Earthen Soldiers of China's First Emperor



През 1974 г. група селяни, които копаели кладенец близо до гробницата на императора Цин Ши Хуанг в планината Ли, направили едно от най-прочутите археологически открития в историята. Попаднали на армия от 8 000 теракотени воини, създадени, за да защитават императора в задгробния му живот. Освен воини в армията има фигури на коне и колесници, всички интернирани за повече от 2000 години.

Гробницата на Тутанкамон

Did you know that when Tutankhamun's tomb was discovered in 1922, it unleashed a wave of Egyptomania worldwide? The captivating artifacts and golden treasures unearthed truly transported us back in time to the ancient Egyptian civilization.



Едно от най-значимите археологически открития на 20-ти век се случило на 4 ноември 1922 г., когато екип, ръководен от британския египтолог Хауърд Картър (1874–1939), открил гробницата на Тутанкамон в Долината на царете. Златната маска на младия фараон била открита по-късно, през 1925 г. Тя е едно от най-известните произведения на изкуството в света.

Розетски камък

The Rosetta Stone: Part of grey and pink granodiorite stela bearing priestly decree concerning Ptolemy V in three blocks of text: Hieroglyphic (14 lines), Demotic (32 lines) and Greek (54 lines)



Открит през 1799 г. от френски войник по време на египетската кампания на Наполеон Бонапарт, Розетският камък е плоча от гранитоиден камък, на който е изписан указ на три езика, издаден през 196 г. пр.н.е. от група египетски духовници. Горният и средният текст са на древен египетски, като се използват съответно йероглифни и демотически писмености, докато долната част е на старогръцки. Този указ се оказал ключът към разгадаването на египетските йероглифи от френския учен Франсоа Шамполион.

Помпей

Villa of Poppaea, excavations of Oplontis



Изригване на Везувий през 79 г. сл. н. е. погребало древния римски град Помпей под вулканична пепел и скали. Мястото било разкопано за първи път през 1592 г., но едва през 20-те години на миналия век, благодарение на организираните археологически разкопки, археолозите започнали да разкриват удивително добре запазените руини и съкровищата, на потъналия в пепел град.

Пещерата Алтамира

Bison depicted at the Cave of Altamira in Cantabria, Spain, dated to the Upper Paleolithic period (circa 17000 – circa 12000 years ago).



Пещерен комплекс, открит през 1868 г. близо до историческия град Сантиляна дел Мар в Кантабрия, Испания, разкрил удивителен набор от праисторическо скално изкуство, включващо рисунки с въглен и полихромни рисунки на местната фауна, както и отпечатъци от човешки ръце, най-ранните от които датират отпреди 36 000 години .

Стафордширско съкровище

Early Anglo-Saxon processional crosses... Harpole(?), Staffordshire Hoard (reconstruction), Rupertus. Imagine these processed aloft through doorways as tall and narrow as...



Най-голямото съкровище от англосаксонски златни и сребърни метални изделия, намирано някога, било открито през 2009 г. от металдетектор в поле близо до село Хамеруич, близо до Личфийлд, в Стафордшър, Англия. Археолозите смятат, че над 4000 предмета, включително изключително изработен кръст, са били скрити там от около 700 г. пр.н.е.

Стоунхендж

Sunrise at Stonehenge today (25th June) was at 4.53am, sunset is at 9.25pm



Вероятно най-известният праисторически каменен кръг в света и със сигурност най-сложният в архитектурно отношение. Стоунхендж озадачава историци и археолози от векове. Първите известни разкопки на мястото били предприети през 1620 година от херцога на Бъкингам. Първото истинско археологическо проучване на обекта обаче се провело в края на 1660-те години, когато антикварът Джон Обри (1626–1697) изследвал мистериозния паметник.

Варненски некропол

Oldest gold of mankind was found in Varna Necropolis, on Bulgarian black sea coast.



At this site, oldest worked gold treasure in the world was discovered, 4600-4200 BC. Total 294 graves dated 4569-4340 BC, have been discovered, including 3000 gold artefacts.



Открит от археолози през 1974 г., Варненският некропол в България се счита в международен план за един от ключовите археологически обекти в световната праистория. Наречен е най-богатият гроб от 5-то хилядолетие пр. н. е. Многобройните открити златни артефакти впоследствие са датирани от 4560-4450 г. пр. н. е., което ги прави най-старото обработено злато в света.