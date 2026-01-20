Любопитно

След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл "С любов, Меган"

Въпреки че подновяване на поредицата изглежда не предстои, това не е помрачило настроението на херцогинята

20 януари 2026, 11:00
Зрелищна гледка: Полярно сияние озари Европа, включително и България (ВИДЕО)

Зрелищна гледка: Полярно сияние озари Европа, включително и България (ВИДЕО)
Празник е! Имен ден имат...

Празник е! Имен ден имат...
Какво наистина помага на мозъка да старее по-бавно според невролог

Какво наистина помага на мозъка да старее по-бавно според невролог
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Какво да ядете, за да спите по-добре: Ново проучване разкрива изненадващи резултати

Какво да ядете, за да спите по-добре: Ново проучване разкрива изненадващи резултати
Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език
Емоции, смях и размисъл: Най-горещите театрални премиери през 2026 година

Емоции, смях и размисъл: Най-горещите театрални премиери през 2026 година
След раздялата с Никол Кидман: Кийт Ърбан заживя с новата си приятелка

След раздялата с Никол Кидман: Кийт Ърбан заживя с новата си приятелка

С илно рекламираното шоу на Меган Маркъл в Netflix няма да се завърне за трети сезон, твърдят източници, пише Daily Mail.

Херцогинята на Съсекс дебютира в предаването „С любов, Меган“ през март, предлагайки съвети за начин на живот от наетото имение за 5 милиона паунда близо до дома си в Монтесито.

Но вътрешни хора вече са съобщили на Page Six, че любимият проект на 44-годишната актриса няма да бъде подновен - след като херцогинята го нарече „много работа“.

Един вътрешен човек твърди: „Няма да се завръща като сериал. Водиха се разговори за празнични специални предложения, но все още няма нищо в процес на разработка.“

Друг източник каза: „Хората ще видят подобни кулинарни и занаятчийски занимания в социалните мрежи на Меган за марката, но по-кратки.“

Меган Маркъл с моден контраст: От ангелско бяло до дръзко черно на ревюто на Balenciaga в Париж
10 снимки
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл

Вътрешни хора обясниха, че Меган ще се концентрира върху изграждането на своята лайфстайл марка „As Ever“.

След пускането си на пазара, „С любов, Меган“ бързо беше атакуван от рецензенти, които го определиха като „безсрамно запълване на начина на живот“ с „осезаемо отчаяние“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

Според официалния доклад за ангажираността на стриймъра, сериалът се класира на 383-то място сред всички продукции на Netflix, с 5,3 милиона гледания по целия свят през първата половина на 2025 г.

В уебсайта за обобщаване на рецензии Rotten Tomatoes, книгата получи общ рейтинг на одобрение от 23%.

В шоуто към Меган се присъединиха топ готвачи, сред които Хосе Андрес, Рой Чой и Алис Уотърс, както и някои от най-близките ѝ приятелки като Криси Тейгън, Минди Калинг - и майка ѝ Дория Рагланд.

Меган Маркъл на червения килим в Бевърли Хилс
5 снимки
Меган Маркъл Тайлър Пери
Меган Маркъл Тайлър Пери
Меган Маркъл Тайлър Пери
Меган Маркъл Тайлър Пери

Херцогинята разказа открито за любовната си история с принц Хари по време на втори сезон, който излезе миналия август, а също така говори за семейството си със знаменитостите гости на шоуто.

Тя разкри, че Хари е казал пръв думата с „Л“ и добави, че наистина е разбрала, че се влюбва в Хари, когото нарича „Х“, на третата им среща, която е била сафари пътуване до Ботсвана.

Шоуто на Netflix е заснето в нает дом в Монтесито, близо до имението на семейство Съсекс.

Въпреки че принц Хари и децата им Арчи, на шест години, и Лилибет, на четири години, дойдоха да гледат снимките в продължение на няколко дни, никой от тях не участва лично в шоуто.

Принц Хари се появи мимолетно в последния епизод на първи сезон.

В интервю за People през март Меган заяви, че е решила да не снима в дома им в Монтесито, за да „защити [безопасното убежище на семейството си].

Netflix заяви, че „Хари и Меган“, който излезе през декември 2022 г., е постигнал огромен успех с общо 23,4 милиона гледания, което го прави най-гледаният документален филм през първите си четири дни и достига до английската класация Топ 10 на телевизионните продукции в 85 държави.

Но „С любов“ Меган не успя да пробие в топ 10 на програмите на Netflix - или дори в топ 300.

Въпреки това, херцогинята каза по това време: „Горди сме да разширим партньорството си с Netflix и да разширим съвместната си работа, за да включим марката As ever.“

„Със съпруга ми се чувстваме вдъхновени от нашите партньори, които работят в тясно сътрудничество с нас и нашия екип на Archewell Productions, за да създават замислено съдържание в различни жанрове, което резонира в световен мащаб и отдава почит на нашата обща визия.“

Меган Маркъл и посланието на огненочервената рокля
20 снимки
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл

Въпреки че подновяване на поредицата изглежда не предстои, това не е помрачило настроението на херцогинята, тъй като по-рано този месец се твърди, че Меган ще издаде първата си готварска книга за възрастни през 2026 г.

Daily Mail разкри, че се очаква „Съвети и трикове“ за домакинство у дома да бъдат част от продукта.

Вътрешен човек каза: „Меган обмисля готварска книга за началото на 2026 г. и през пролетта ще има още продукти, свързани с начина на живот“.

Херцогинята на Съсекс ще разшири гамата си от продукти „As Ever“, особено в сегмента на свещи и домакински стоки, прогнозира източникът.

Очаква се нейната винена гама да се разшири и отвъд бутилките бяло, розе и пенливо вино.

Меган е известна с любовта си към плътното червено вино - бившият ѝ блог The Tig е кръстен на такова - като се говори, че в процес на разработка е и калифорнийско каберне совиньон.

Но тя ще се откаже от комплектите си за палачинки и бисквити, които бяха сред първите продукти, които произведе, когато бизнесът ѝ стартира през март 2025 г., твърди източник на Daily Mail.

Готварската книга на Меган, която вероятно ще включва рецепти от поредицата ѝ „С любов, Меган“, както и други любими рецепти, които е измислила у дома, ще бъде първата ѝ книга за възрастни.

Когато се премести във Великобритания, след като се влюби в Хари, тя написа предговора за „Заедно: Нашата общностна готварска книга“ след бедствието от пожара в Гренфел в Лондон през 2018 г.

Тя е написала и детска книга „Пейката“.

„2026 г. изглежда като поредната голяма година за нея. Ще има повече вино и определено повече стоки за дома“, каза източник от Mail.

„Но тя ще намалее с продажбата на комплектите си за бисквити и палачинки.“

С представител на Съсексови беше осъществен контакт за коментар. 

Източник: Daily Mail    
Меган Маркъл Netflix шоу С любов Меган Неподновен сериал Лайфстайл марка As Ever Готварска книга Херцогиня на Съсекс Принц Хари Ниски гледания
Последвайте ни

По темата

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

pariteni.bg
5 причини защо кучето се взира във вас

5 причини защо кучето се взира във вас

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 5 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 4 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 4 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп

Тръмп доминира в Давос - напрежение за Гренландия и Украйна

Свят Преди 3 минути

Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия преобърна тазгодишния Световен икономически форум в Давос

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Любопитно Преди 4 минути

Къчър, който сега е на 47 години, призна, че той и емблематичният дизайнер си спомнят за случая с усмивка

Майка и 10-годишното ѝ дете пострадаха при катастрофа в Бургаско

Майка и 10-годишното ѝ дете пострадаха при катастрофа в Бургаско

България Преди 47 минути

Колата им аварирала и била блъсната от друг автомобил

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

България Преди 49 минути

"Оставката му бележи първия случай на държавен глава, който се оттегля от поста от края на комунизма"

Ужас в столичен мол: Мъж заплаши съпругата си със заливане с киселина и убийство

Ужас в столичен мол: Мъж заплаши съпругата си със заливане с киселина и убийство

България Преди 50 минути

46-годишен софиянец е задържан под стража, след като се заканил на жената на публично място с думите: „Ще те очистя“

Сидни Суини влезе в ролята на секси куче в "Еуфория" (СНИМКИ)

Сидни Суини влезе в ролята на секси куче в "Еуфория" (СНИМКИ)

Любопитно Преди 58 минути

В новия сезон на хитовия сериал, персонажът на Суини, Каси, създава еротично съдържание в стил Only Fans

<p>Доган към Радев: Поздравления, г-н Президент!&nbsp;</p>

Доган към Радев: Вие сте факторът, ние сме безрезервно с Вас!

България Преди 1 час

Почетният председател на АПС обяви мащабна мобилизация за „демонтиране на дълбоката държава“ и припозна в отиващия си президент единствения лидер на антимафиотския фронт

Снимката е илюстративна

Част от София без парно и топла вода: кога ще бъде възстановено

България Преди 1 час

Напрежение между Франция и Германия застрашава общия фронт на ЕС срещу Тръмп

Напрежение между Франция и Германия застрашава общия фронт на ЕС срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

Берлин обещава "обща позиция" с Париж срещу Тръмп, но най-важното партньорство в ЕС е затънало в подозрения, спорове и политическо съперничество

,

Пет графики, които показват защо Гренландия е толкова важна

Свят Преди 1 час

Остров с 56 000 жители се оказа в центъра на сериозен геополитически сблъсък

<p>Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика</p>

Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

Технологии Преди 1 час

Пред изкуствения интелект стои огромната възможност да се сближи с хората и да им покаже по-добри резултати в най-важните сектори и индустрии, като това ще се случи още тази година, казва финансовият директор на OpenAI

Силвестър Сталоун: Става все по-трудно да съм във форма (СНИМКИ)

Силвестър Сталоун: Става все по-трудно да съм във форма (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

„Всяка година става все по-трудно и по-трудно, но затова трябва да се напъвате все по-силно и по-силно“, заяви актьорът

След 30 години: Откриват ГКПП "Рудозем – Ксанти"

След 30 години: Откриват ГКПП "Рудозем – Ксанти"

България Преди 1 час

Предвижда се на този етап разрешеният трафик да бъде за коли до 3,5 тона

Доналд Тръмп

„Акт на огромна глупост“: Тръмп критикува Великобритания за Чагос

Свят Преди 1 час

Причината е намерението на английското правителство да предаде суверенитета над островите Чагос на Мавриций

Как можем да получим допълнителна пенсия в размер на над 760 евро

Как можем да получим допълнителна пенсия в размер на над 760 евро

Пари Преди 1 час

Коефициентът на заместване (размер на пенсията спрямо последната работна заплата) при новия модел, се очаква да достигне 21,4% при 12,5% сега

Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки

Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки

България Преди 1 час

15-годишният е настанен в интензивното отделение на университетска болница в Стара Загора

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

За трети път: Нана Гладуиш отново е диагностицирана с рак

Edna.bg

Гласът, който поколения българи разпознават от първия тон: Здравко от "Ритон" на 73

Edna.bg

Александър Димитров: Мъри Стоилов е единствен мохикан

Gong.bg

Разкритие! Ивайло Чочев бил пред трансфер в Рейнджърс

Gong.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg

Фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София

Nova.bg