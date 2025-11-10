Любопитно

Меган Маркъл открадна шоуто на рождения ден на Крис Дженър

Херцогинята на Съсекс блестеше в елегантна черна рокля на суперзвездно парти в дома на Джеф Безос в Бевърли Хилс, заобиколена от А-лист знаменитости като Адел, Марая Кери и Опра Уинфри

10 ноември 2025, 12:37
Меган Маркъл открадна шоуто на рождения ден на Крис Дженър
По-рано същата вечер Меган бе забелязана с друг кръг от известни личности на Baby2Baby Gala 2025 в Pacific Design Center в Уест Холивуд - облечена в същата рокля   
Източник: Getty Images

Х ерцогинята на Съсекс не е непозната на елегантни вечерни събития, но на 8 ноември тя се превърна в истинска „парти дама“, когато се появи заедно със съпруга си, херцогът на Съсекс, на парти от най-висок ранг. Меган Маркъл, на 44 години, бе забелязана на път към имота на стойност 165 милиона долара на основателя на Amazon, милиардера Джеф Безос, в Бевърли Хилс, където се проведе празненството по случай 70-ия рожден ден на Крис Дженър. Бившата актриса от „Костюмари“ изглеждаше безкрайно шик в прилепнала черна рокля, пише Hello!

Вечерната ѝ рокля бе с изтънчен силует, висока яка, дълги ръкави и пола с цепка до бедрото. Гламурната макси рокля бе комбинирана с обувки на ток с отворени пръсти на Aquazzura, украсени с актуална панделка, както и с подходяща кадифена чанта в маслинено зелено. Косата ѝ, лъскаво черна, бе прибрана в елегантен нисък кок, което откриваше чифт впечатляващи обеци.

Гримът ѝ бе също толкова бляскав, с блестящи сенки в нюанс тауп и лъскав гланцов ефект на устните. Съпругът ѝ, принц Хари, също бе в класически черен костюм с вратовръзка тип „папийонка“, съответстващ на атмосферата на вечерта. Партито бе в чест на риалити звездата, майка и мениджър на дъщерите си Кортни Кардашиян Баркър, Ким Кардашиян, Хлое Кардашиян, Кендъл Дженър и Кайли Дженър, които Меган и Хари познават чрез високопрофилния социален кръг в Лос Анджелис, споделян с редица приятели на двойката, включително легендарната водеща Опра Уинфри.

Събитието бе наистина от най-висок ранг - освен херцозите на Съсекс и семейството Кардашиян-Дженър, присъстваха певиците Адел и Марая Кери, актрисите Сара Полсън и Наоми Уотс, които участват в новото шоу на Disney+ „All’s Fair“ заедно с Ким Кардашиян, звездата от „The Real Housewives of Beverly Hills“ Кайл Ричардс и Опра Уинфри. Сред гостите бяха още водещата Гейл Кинг, предприемачът и телевизионна личност Марта Стюарт и основателят на Microsoft Бил Гейтс.

Риалити звездата Крис Дженър навърши 70 години на 5 ноември.

По-рано същата вечер Меган бе забелязана с друг кръг от известни личности на Baby2Baby Gala 2025 в Pacific Design Center в Уест Холивуд - облечена в същата рокля. Позирайки за снимки до бившата тенисистка шампионка Серена Уилямс, както и до съ-изпълнителните директори на благотворителната организация Baby2Baby, Кели Сойер Патрикоф и Нора Уайнстийн, Меган се присъедини към актрисата Джесика Алба и бизнес дамата Пери Хилтън. Baby2Baby набира средства за деца, живеещи в бедност.

Меган вече е известна с предпочитанието си към изцяло черни визии, което се потвърждава от многобройни нейни участия на светски събития през последните години.

На 4 октомври 2025 г. Меган отиде в Париж за шоуто на Balenciaga по време на Paris Fashion Week. След модното дефиле тя бе забелязана на вечерята на луксозния бранд в елегантна прилепнала черна коктейлна рокля и високи обувки.

На 4 декември 2024 г. Меган присъства на Paley Honors Fall Gala, посветено на нейния близък приятел, актьора Тайлър Пери, който приютил нея и Хари в дома си в Калифорния, когато двойката се оттегли от кралските си задължения и напусна Великобритания през 2020 г. Тогава тя бе облечена в рокля без презрамки на Oscar de la Renta с деколте тип „сърце“.

На 25 септември 2018 г. Меган откри изложбата „Oceania“ в Royal Academy of Arts в Лондон — първата голяма изложба на океанско изкуство, провеждана във Великобритания. Тя изглеждаше елегантно в миди рокля с V-образна кадифена декорация на бюста, комбинирана с обувки на ток от Aquazzura.

На 14 юли 2019 г. Меган присъства на европейската премиера на „Цар Лъв“ в Odeon Luxe киното, Leicester Square, Лондон. Тя бе облечена в черна рокля до коляното на Jason Wu с прозрачни ръкави и отново бе избрала изчистен кок за косата си.

Меган Маркъл с моден контраст: От ангелско бяло до дръзко черно на ревюто на Balenciaga в Париж
10 снимки
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл Крис Дженър 70-и рожден ден Знаменитости Парти Мода Черна рокля Херцогиня на Съсекс Принц Хари Лос Анджелис
