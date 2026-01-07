Любопитно

Меган Маркъл споделя новогодишното си обещание след тихата Коледа в Монтесито

Меган и Хари прекараха Коледа в Монтесито с Арчи и Лилибет. В последния си бюлетин Меган споделя желание за спокоен старт на Новата година и отделяне на време за малките моменти, както и да спре лош навик, какво още си обеща, научете във vesti.bg

7 януари 2026, 13:13
Меган Маркъл споделя новогодишното си обещание след тихата Коледа в Монтесито
Източник: Getty Images

Х ерцогът и херцогинята на Съсекс прекараха спокойно празничния период в дома си в Калифорния с принц Арчи и принцеса Лилибет, пише Hello!.

Херцогинята на Съсекс имаше натоварена 2025 г., с връщането си в Instagram, стартирането на бранда As Ever и излизането на сериала With Love, Meghan в Netflix. Не е изненада, че в последния си бюлетин Меган говори за желанието си за спокоен старт на новата година.

В бюлетина, изпратен до абонатите на As Ever, херцогинята пише:
„Сега, когато празничният сезон е зад нас, гледаме напред с намерението да започнем новата година с по-спокоен ритъм".

„Да отделяме време за моментите, които имат значение – споделени над чаша чай, край светлина от свещ или просто с кратка пауза, когато денят го позволява. Напомняне, че начинът, по който започваме, има значение, и че плавният старт може да бъде сам по себе си вид резолюция“.

Съобщението беше придружено от препратки към колекцията на бранда с ароматни свещи, комплекти за подправки за греяно вино и билкови чайове.

Меган Маркъл с моден контраст: От ангелско бяло до дръзко черно на ревюто на Balenciaga в Париж
10 снимки
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл

Меган не е непозната с новогодишните обещания. Още през 2016 г., когато водеше своя лайфстайл блог The Tig, тя публикува на 1 януари:

„Да спра да си гриза ноктите. Да спра да псувам. Да науча отново френски. Това са моите обещания почти всяка година".

„Псуването идва на моменти, когато съм преуморена или малко нахална след няколко питиета. А що се отнася до гризането на ноктите – това все още се случва при бурен полет или напрегнат ден. Това не е особено елегантно. Но пък и псуването също не е“, споделя тя.

През 2025 г. Меган успя да стартира много от личните си проекти и да ги реализира успешно.

Само шест месеца след началото на 2016 г., бившата актриса от Suits се срещна с бъдещия си съпруг, принц Хари, след като приятел ги свърза, като първата им среща беше в Soho House в Лондон.

Принц Хари: от Меган до "жалките" интервюта
6 снимки
Хари Меган
Хари Меган
Хари Меган
Принц Хари Меган Маркъл

Последният бюлетин на Меган идва след като тя и съпругът ѝ прекараха празниците в имението си в Монтесито с децата си – принц Арчи, на шест години, и принцеса Лилибет, на четири.

В предишен бюлетин, изпратен на Коледа, Меган пише:

„Миналата вечер хрупах остатъците от празничната ни вечеря на Бъдни вечер (тази година дим сум), опаковах няколко подаръка в последния момент и се спуснах по стълбите с моя съпруг, за да се уверим, че 'Дядо Коледа' е изял бисквитките си и 'елфите' са изяли морковите си. Всичко, за да запазим магията на сутринта през очите на децата“.

Тя добавя:

„Планирам да прекарам деня сгушена с семейството си – може би цял ден по пижама, с някое Scrabble или Sequence (или Candyland за децата), с музика, свещи, кучета, които дремят, безкрайно похапване; смях, странични разговори, дълбоки вдишвания, забавление и спомени“.

Меган Маркъл и посланието на огненочервената рокля
20 снимки
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл

Докато Меган още не е обявила официални планове за следващите седмици и месеци, херцогът и херцогинята на Съсекс намекват за нова визия за тяхната съвместна благотворителна организация, която беше преименувана на Archewell Philanthropies.

В изявление от декември говорителка на двойката каза:

„Следващият етап позволява на принц Хари и Меган, херцог и херцогиня на Съсекс, да разширят глобалните си филантропски усилия като семейство, с целенасочено въздействие и максимален ефект, основавайки се на същите ценности, партньорства и ангажимента им да присъстват и да вършат добро“.

Херцогът и херцогинята създадоха фондацията, чиято мисия е „Да присъстваш и да вършиш добро“, след като се отказаха от кралските си задължения и се преместиха в САЩ през 2020 г.

Меган Маркъл Принц Хари Херцози на Съсекс Новогодишни резолюции Семеен живот Калифорния As Ever Благотворителност Празничен сезон Спокоен старт
Последвайте ни

По темата

"Трети март" подаде документи за регистрация като партия, искат Радев за неформален лидер

Хвърляне на обувки и скандали: Вътре в бурния брак на кралица Елизабет II и принц Филип

Хвърляне на обувки и скандали: Вътре в бурния брак на кралица Елизабет II и принц Филип

Смъртоносна зима и хаос в Европа: Жертви, блокирани летища и стотици отменени полети

Смъртоносна зима и хаос в Европа: Жертви, блокирани летища и стотици отменени полети

Топли думи от САЩ за Украйна, но Европа остава със страхове за надеждност

Топли думи от САЩ за Украйна, но Европа остава със страхове за надеждност

Хората с минимална пенсия вече взимат 322 евро

Хората с минимална пенсия вече взимат 322 евро

pariteni.bg
Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 7 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 7 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 7 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 7 часа

Виц на деня

Съпругата към мъжа си: - Ако продължаваш да играеш карти всяка вечер, ще си намеря любовник! - Гледай, само да не е от нашето каре,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МВнР изпрати дипломатическа нота до Гърция заради блокадите на фермерите

МВнР изпрати дипломатическа нота до Гърция заради блокадите на фермерите

Свят Преди 14 минути

В нея се подчертава, че продължителното блокиране на пътища и гранични преходи е довело до сериозни икономически затруднения

<p>Фон дер Лайен предлага &euro;45 милиарда, за да спечели подкрепата на Мелони</p>

Фон дер Лайен предлага €45 милиарда, за да спечели подкрепата на Мелони за търговската сделка с Меркосур

Свят Преди 21 минути

Брюксел се нуждае от подкрепата на Рим до петък, за да осигури мнозинство за историческото търговско споразумение на ЕС с Южна Америка

Кипър пое председателството на ЕС

Кипър пое председателството на ЕС

Свят Преди 48 минути

На церемонията в Никозия присъстваха Зеленски, Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща

Силен сняг и мъгла блокираха самолета на румънския президент в Париж

Силен сняг и мъгла блокираха самолета на румънския президент в Париж

Свят Преди 50 минути

Зимната обстановка е усложнена в голяма част Европа

Братя милиардери закупиха 16 опожарени парцела в Малибу

Братя милиардери закупиха 16 опожарени парцела в Малибу

Свят Преди 1 час

Ник и Мат Маубрей планират да построят сглобяеми противопожарни къщи

Папа Лъв XIV свика кардиналите от цял свят на двудневно заседание във Ватикана

Папа Лъв XIV свика кардиналите от цял свят на двудневно заседание във Ватикана

Свят Преди 1 час

Срещата ще протече при закрити врата, ще се обсъжда бъдещото управление на Църквата

„Боже, пази България“: Значението на тайния символ на монетата от 2 евро

„Боже, пази България“: Значението на тайния символ на монетата от 2 евро

България Преди 1 час

Това е своеобразен поклон към сеченето на монети през Княжество България

Апелативният съд във Варна пита КС дали и.ф. главен прокурор може да възобновява дела

Апелативният съд във Варна пита КС дали и.ф. главен прокурор може да възобновява дела

България Преди 1 час

<p>Уроците от Ирак, които Вашингтон не бива да забравя</p>

Съвършенството е враг на доброто: Уроците от Ирак за бъдещето на Венецуела

Свят Преди 1 час

За разлика от предишните мисии, САЩ трябва да подхождат към Венецуела с по-лека ръка, по-кратък времеви хоризонт, здравословна доза смирение и по-ниски очаквания

Снимката е илюстративна

Заради валежите: Тежка обстановка в област Кърджали, преляла река разруши мост (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Достъпът към една от махалите в село Гривка е прекъснат

Гореща вълна обхвана Южна Австралия, предизвика пожари

Гореща вълна обхвана Южна Австралия, предизвика пожари

Свят Преди 2 часа

Метеоролози съобщиха, че условията са най-тежките за последните 6 години

Лавров: Западът допусна позорни ситуации, опитвайки се да изолира Русия

Лавров: Западът допусна позорни ситуации, опитвайки се да изолира Русия

Свят Преди 2 часа

Лавров прави коментарите си в интервю в рамките на акцията "Елка желаний"

Почина известен двоен агент, продавал тайни на КГБ

Почина известен двоен агент, продавал тайни на КГБ

Свят Преди 2 часа

Олдрич Еймс, бивш служител на ЦРУ, беше един от най-опасните двойни агенти в света и тайно работеше за Русия

Минималната пенсия вече е в евро – над 322 от януари

Минималната пенсия вече е в евро – над 322 от януари

България Преди 2 часа

Социалната пенсия става 170,51 евро.

„Ще ти размажа черепа в стената и ще ти изтръгна гръкляна“- мъж се закани с убийство на приятелката си

„Ще ти размажа черепа в стената и ще ти изтръгна гръкляна“- мъж се закани с убийство на приятелката си

България Преди 2 часа

46-годишният мъж е с повдигнато обвинение за заплахи с убийство

Създадоха координационен център за еврото в област София

Създадоха координационен център за еврото в област София

България Преди 2 часа

В състава му са включени представители на ключови държавни и местни институции

Всичко от днес

От мрежата

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg
1

Броят животните в Лондонския зоопарк

sinoptik.bg
1

Над 41 градуса по Целзий в Австралия

sinoptik.bg

Най-спокойното видео в YouTube се оказа златна мина за над 1 млн. долара

Edna.bg

Имението на крал Чарлз III се превръща в новата топ дестинация за луксозни сватби

Edna.bg

Неймар показа батмобил, хеликоптер и самолет за 50 млн. евро

Gong.bg

Слот с лоши новини за Екитике и каза: Победа срещу Арсенал би означавала много, сезонът още може да бъде специален

Gong.bg

Омбудсманът сезира Асоциацията на банките за нарушения при обмяната на левове в евро

Nova.bg

Измамници искат пари с фалшиви имейли от името на Комисията за финансов надзор

Nova.bg