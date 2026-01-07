Меган Маркъл споделя новогодишното си обещание след тихата Коледа в Монтесито

Х ерцогът и херцогинята на Съсекс прекараха спокойно празничния период в дома си в Калифорния с принц Арчи и принцеса Лилибет, пише Hello! .

Херцогинята на Съсекс имаше натоварена 2025 г., с връщането си в Instagram, стартирането на бранда As Ever и излизането на сериала With Love, Meghan в Netflix. Не е изненада, че в последния си бюлетин Меган говори за желанието си за спокоен старт на новата година.

В бюлетина, изпратен до абонатите на As Ever, херцогинята пише:

„Сега, когато празничният сезон е зад нас, гледаме напред с намерението да започнем новата година с по-спокоен ритъм".

„Да отделяме време за моментите, които имат значение – споделени над чаша чай, край светлина от свещ или просто с кратка пауза, когато денят го позволява. Напомняне, че начинът, по който започваме, има значение, и че плавният старт може да бъде сам по себе си вид резолюция“.

Съобщението беше придружено от препратки към колекцията на бранда с ароматни свещи, комплекти за подправки за греяно вино и билкови чайове.

Меган не е непозната с новогодишните обещания. Още през 2016 г., когато водеше своя лайфстайл блог The Tig, тя публикува на 1 януари:

„Да спра да си гриза ноктите. Да спра да псувам. Да науча отново френски. Това са моите обещания почти всяка година".

„Псуването идва на моменти, когато съм преуморена или малко нахална след няколко питиета. А що се отнася до гризането на ноктите – това все още се случва при бурен полет или напрегнат ден. Това не е особено елегантно. Но пък и псуването също не е“, споделя тя.

През 2025 г. Меган успя да стартира много от личните си проекти и да ги реализира успешно.

Само шест месеца след началото на 2016 г., бившата актриса от Suits се срещна с бъдещия си съпруг, принц Хари, след като приятел ги свърза, като първата им среща беше в Soho House в Лондон.

Последният бюлетин на Меган идва след като тя и съпругът ѝ прекараха празниците в имението си в Монтесито с децата си – принц Арчи, на шест години, и принцеса Лилибет, на четири.

В предишен бюлетин, изпратен на Коледа, Меган пише:

„Миналата вечер хрупах остатъците от празничната ни вечеря на Бъдни вечер (тази година дим сум), опаковах няколко подаръка в последния момент и се спуснах по стълбите с моя съпруг, за да се уверим, че 'Дядо Коледа' е изял бисквитките си и 'елфите' са изяли морковите си. Всичко, за да запазим магията на сутринта през очите на децата“.

Тя добавя:

„Планирам да прекарам деня сгушена с семейството си – може би цял ден по пижама, с някое Scrabble или Sequence (или Candyland за децата), с музика, свещи, кучета, които дремят, безкрайно похапване; смях, странични разговори, дълбоки вдишвания, забавление и спомени“.

Докато Меган още не е обявила официални планове за следващите седмици и месеци, херцогът и херцогинята на Съсекс намекват за нова визия за тяхната съвместна благотворителна организация, която беше преименувана на Archewell Philanthropies.

В изявление от декември говорителка на двойката каза:

„Следващият етап позволява на принц Хари и Меган, херцог и херцогиня на Съсекс, да разширят глобалните си филантропски усилия като семейство, с целенасочено въздействие и максимален ефект, основавайки се на същите ценности, партньорства и ангажимента им да присъстват и да вършат добро“.

Херцогът и херцогинята създадоха фондацията, чиято мисия е „Да присъстваш и да вършиш добро“, след като се отказаха от кралските си задължения и се преместиха в САЩ през 2020 г.