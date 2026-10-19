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Палежи, грабежи и политическа криза: Какво се случва по улиците на Франция

Над 2400 души са арестувани, а близо 1000 полицаи са ранени след масовите безредици

Обновена преди 1 час / 19 октомври 2026, 09:42
Палежи, грабежи и политическа криза: Какво се случва по улиците на Франция
Протестите във Франция - сблъсъци, блокади и напрежение по улиците   
Източник: БТА
  • Над 800 000 души са участвали в протестите във Франция, а над 2400 са задържани; при сблъсъците са ранени близо 1000 полицаи.
  • Демонстрациите срещу високите цени на горивата прераснаха в грабежи и палежи, засегнали институции и търговски обекти.
  • Божидар Чеков и Стефан Манов свързаха кризата с политическата нестабилност и разделението сред участниците; нов протест е насрочен за 5 ноември.

Вълната от насилие, палежи и грабежи във Франция, която ескалира в масови улични погроми в Париж и редица градове в страната, постави властите под силен обществен и политически натиск.

„Това, което става, за мен е гражданска война. Тя ще продължи още повече, ако Льо Пен вземе властта, а тя няма как да не я вземе, защото хората искат ред”. Това коментира писателят, журналист и публицист Божидар Чеков в ефира на  NOVA.

По данни на организаторите над 800 000 души са се включили в шествията през уикенда, като задържаните са над 2400. Близо 1000 полицаи са ранени при сблъсъците, като седем от тях са в тежко състояние.

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Началото на недоволството е поставено от призив в TikTok още на 7 септември от млад мъж срещу поскъпването на горивата, като датата 17 октомври е избрана заради началото на есенните ваканции. Впоследствие към демонстрациите се присъединяват синдикати, земеделци, както и ученици и студенти, недоволни от условията в училищата. Шествията обаче бързо са съпътствани от групи от по 200-300 маскирани младежи, които нападат институции и търговски обекти. Сред тежко засегнатите сгради е историческото кметство в Лимож, чиято камбанария се срути при пожар. Нова мобилизация на протестиращите вече е насрочена за 5 ноември.

Според Чеков случващото се по френските улици зрее от години и не е внезапен инцидент.

„За да се въведе ред, трябва да се отиде докрай. Първият етап е извънредно положение, след това военно положение, защото армията няма да задържа побойници – тя стреля”, коментира писателят.

Той разкритикува действията на президента Еманюел Макрон, като посочи, че в нощта на най-тежките погроми държавният глава е присъствал на концерт със съпругата си, след което предприел пътуване към Близкия изток. Чеков допълни, че страната понася огромни финансови тежести заради злоупотреби в социалната и здравната система, но подчерта, че остава оптимист за дългосрочното бъдеще на Франция, тъй като тя е богата държава и обществото има воля за ред.

Секретарят на Френско-българския форум Стефан Манов също анализира разделението сред вандалите. По думите му на терен действат две напълно обособени групи, които се различават и териториално.

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„Едната група са крайнолеви, анархични ултраелементи от орбитата на Меланшон, чиято идеология е антифашизмът. Това са французи по корен, които атакуват символите на държавата като кметствата”, коментира Манов.

Втората група, по думите му, са младежи от т.нар. поколение „6-7“ в социалните мрежи, при които липсва интеграция и асимилация, а мотивацията им е консуматорска – разбиване и разграбване на магазини за луксозни марки, дрехи и електроника.

Манов отбеляза, че след разпускането на парламента през 2024 г. правителството няма парламентарно мнозинство, което задълбочава несигурността на фона на сериозни финансови проблеми.

Днес стана ясно, че френският президент Еманюел Макрон е отказал да приеме оставката на министъра на вътрешните работи Лоран Нунес след избухналото насилие в страната.

Държавният глава настоя за незабавна промяна в тактиката на силите за сигурност срещу участниците в погромите, съобщиха от Елисейския дворец.

Нунес е подложен на силен натиск след многобройните прояви на насилие, съпътствали протестните демонстрации през уикенда. Въпреки подадената от него оставка Макрон е решил да го задържи на поста заради необходимостта от непрекъснато ръководство на силите на реда в настоящата обстановка.

„Предвид необходимостта от непрекъснато командване на силите на реда в настоящия контекст президентът на републиката отказа да приеме оставката на г-н Нунес“, се посочва в съобщението на френското президентство, цитирано от АФП.

Макрон е поискал от вътрешния министър „възможно най-бързо да въведе на терен нови методи на действие в борбата срещу участниците в погромите“, за да бъдат прекратени изграждането на барикади и грабежите.

Френският държавен глава отново настоя за „прозрачност“ при изясняването на обстоятелствата около безредиците. Той призна за „пропуски в предварителната оценка на ситуацията и събирането на разузнавателна информация“, довели до размирици, разрушения и разграбването на множество търговски обекти.

Източник: NOVA, БГНЕС    
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