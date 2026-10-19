Палежи, грабежи и политическа криза: Какво се случва по улиците на Франция

​Над 800 000 души са участвали в протестите във Франция, а над 2400 са задържани; при сблъсъците са ранени близо 1000 полицаи.

Демонстрациите срещу високите цени на горивата прераснаха в грабежи и палежи, засегнали институции и търговски обекти.

Божидар Чеков и Стефан Манов свързаха кризата с политическата нестабилност и разделението сред участниците; нов протест е насрочен за 5 ноември.

Вълната от насилие, палежи и грабежи във Франция, която ескалира в масови улични погроми в Париж и редица градове в страната, постави властите под силен обществен и политически натиск.

„Това, което става, за мен е гражданска война. Тя ще продължи още повече, ако Льо Пен вземе властта, а тя няма как да не я вземе, защото хората искат ред”. Това коментира писателят, журналист и публицист Божидар Чеков в ефира на NOVA .

По данни на организаторите над 800 000 души са се включили в шествията през уикенда, като задържаните са над 2400. Близо 1000 полицаи са ранени при сблъсъците, като седем от тях са в тежко състояние.

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Началото на недоволството е поставено от призив в TikTok още на 7 септември от млад мъж срещу поскъпването на горивата, като датата 17 октомври е избрана заради началото на есенните ваканции. Впоследствие към демонстрациите се присъединяват синдикати, земеделци, както и ученици и студенти, недоволни от условията в училищата. Шествията обаче бързо са съпътствани от групи от по 200-300 маскирани младежи, които нападат институции и търговски обекти. Сред тежко засегнатите сгради е историческото кметство в Лимож, чиято камбанария се срути при пожар. Нова мобилизация на протестиращите вече е насрочена за 5 ноември.

Според Чеков случващото се по френските улици зрее от години и не е внезапен инцидент.

„За да се въведе ред, трябва да се отиде докрай. Първият етап е извънредно положение, след това военно положение, защото армията няма да задържа побойници – тя стреля”, коментира писателят.

Той разкритикува действията на президента Еманюел Макрон, като посочи, че в нощта на най-тежките погроми държавният глава е присъствал на концерт със съпругата си, след което предприел пътуване към Близкия изток. Чеков допълни, че страната понася огромни финансови тежести заради злоупотреби в социалната и здравната система, но подчерта, че остава оптимист за дългосрочното бъдеще на Франция, тъй като тя е богата държава и обществото има воля за ред.

Секретарят на Френско-българския форум Стефан Манов също анализира разделението сред вандалите. По думите му на терен действат две напълно обособени групи, които се различават и териториално.

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„Едната група са крайнолеви, анархични ултраелементи от орбитата на Меланшон, чиято идеология е антифашизмът. Това са французи по корен, които атакуват символите на държавата като кметствата”, коментира Манов.

Втората група, по думите му, са младежи от т.нар. поколение „6-7“ в социалните мрежи, при които липсва интеграция и асимилация, а мотивацията им е консуматорска – разбиване и разграбване на магазини за луксозни марки, дрехи и електроника.

Манов отбеляза, че след разпускането на парламента през 2024 г. правителството няма парламентарно мнозинство, което задълбочава несигурността на фона на сериозни финансови проблеми.

ÚLTIMA HORA | Macron rechaza la dimisión del ministro del Interior y pide más medidas contra los violentos https://t.co/7qaLsTtqnw — El Confidencial (@elconfidencial) October 19, 2026

Днес стана ясно, че френският президент Еманюел Макрон е отказал да приеме оставката на министъра на вътрешните работи Лоран Нунес след избухналото насилие в страната.

Държавният глава настоя за незабавна промяна в тактиката на силите за сигурност срещу участниците в погромите, съобщиха от Елисейския дворец.

Нунес е подложен на силен натиск след многобройните прояви на насилие, съпътствали протестните демонстрации през уикенда. Въпреки подадената от него оставка Макрон е решил да го задържи на поста заради необходимостта от непрекъснато ръководство на силите на реда в настоящата обстановка.

„Предвид необходимостта от непрекъснато командване на силите на реда в настоящия контекст президентът на републиката отказа да приеме оставката на г-н Нунес“, се посочва в съобщението на френското президентство, цитирано от АФП.

Макрон е поискал от вътрешния министър „възможно най-бързо да въведе на терен нови методи на действие в борбата срещу участниците в погромите“, за да бъдат прекратени изграждането на барикади и грабежите.

Френският държавен глава отново настоя за „прозрачност“ при изясняването на обстоятелствата около безредиците. Той призна за „пропуски в предварителната оценка на ситуацията и събирането на разузнавателна информация“, довели до размирици, разрушения и разграбването на множество търговски обекти.