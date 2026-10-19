България

Фармацевтите искат незаконната продажба на лекарства да стане престъпление

Защо сегашните санкции не успяват да ограничат противозаконната търговия?

Василена Василева Василена Василева

19 октомври 2026, 09:54
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Недостиг на противогрипни ваксини: Кога ще има инжекционни препарати в аптеките

Недостиг на противогрипни ваксини: Кога ще има инжекционни препарати в аптеките

Н езаконното производство и разпространение на лекарства да бъдат криминализирани, а ваксини да могат да се поставят и в аптеките от специално обучени магистър-фармацевти. За тези промени настоява Българският фармацевтичен съюз.

Председателят на организацията Димитър Маринов обясни в ефира на NOVA защо според него сегашните санкции не ограничават ефективно незаконната търговия с лекарства и кога се очакват инжекционните противогрипни ваксини в аптечната мрежа.

Над 30 сайта предлагат незаконно лекарствени продукти

Искат незаконната търговия с лекарства да стане престъпление

Българският фармацевтичен съюз, заедно с организации на производителите и търговците на лекарства, е изпратил предложение за промени в Наказателния кодекс до премиера, председателя на Народното събрание и министрите на здравеопазването и правосъдието.

Искането е нерегламентираното производство и разпространение на лекарствени продукти да се третира като престъпление, а не само като административно нарушение.

„В момента, дори да хванат някого, това е просто една глоба“, посочи Маринов.

По думите му регионалните здравни инспекции, които налагат санкциите, нямат достатъчен капацитет да се справят ефективно с незаконната онлайн търговия.

Маринов даде пример със списъка на Министерството на здравеопазването, в който са включени около 70 интернет сайта, от които гражданите не бива да поръчват лекарства. Според него много от подобни платформи използват домейни извън България и Европейския съюз, което затруднява блокирането им.

„В момента, в който един сайт бъде свален, буквално след няколко часа същата платформа се появява на друг домейн“, обясни председателят на съюза.

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Той подчерта, че въпреки трудностите при проследяването на интернет платформите, лекарствата физически достигат до купувачите. Това според него създава възможност да бъдат установени участниците в незаконните доставки.

Особено тревожна е продажбата на инжекционни продукти за отслабване, които понякога се представят като хранителни добавки. Маринов напомни, че добавките подлежат на различен регулаторен режим и не могат законно да съдържат лекарствени вещества.

„Лекарствата са особен вид стока. Лекар ги предписва, фармацевт ги отпуска“, подчерта той.

По думите му законната верига за доставка подлежи на строг контрол за произход, качество и условия на съхранение, докато при нерегламентираните продажби подобни гаранции липсват.

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Искат ваксини да се поставят и в аптеките

Председателят на Българския фармацевтичен съюз подкрепи и предложението ваксинацията да може да се извършва в аптеките от магистър-фармацевти, преминали допълнително обучение.

Според него подобна практика вече съществува в редица европейски държави и улеснява достъпа до имунизации.

Маринов обясни, че по сегашния ред пациентите трябва първо да посетят лекар, след това да намерят и закупят ваксината от аптека, да осигурят транспортирането ѝ при необходимата температура и отново да се върнат в лекарския кабинет за поставянето ѝ.

Този процес създава неудобства и крие риск от неправилно съхранение на препарата. Обикновено противогрипните ваксини трябва да се съхраняват при температура между 2 и 8 градуса.

Маринов подкрепи и идеята за безплатни ваксини за всички рискови групи, ако бъде осигурено необходимото финансиране.

„Инвестирането в превенцията на заболяванията е много по-евтино, отколкото последващото им лечение“, заяви той.

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Кога ще има инжекционни противогрипни ваксини в аптеките?

Две компании са потвърдили количества за безплатните имунизационни програми на Министерството на здравеопазването, които се осъществяват чрез личните лекари, съобщи Маринов.

За свободна продажба в аптеките обаче се очакват доставки само от единия производител.

По предварителна информация инжекционните противогрипни ваксини трябва да пристигнат в България между 9 и 13 ноември, а в аптечната мрежа да се появят ден-два по-късно.

Другият производител е уведомил, че няма да предостави количества за свободния пазар.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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