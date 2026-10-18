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Почитаме св. Злата Мъгленска: Коя е българската светица, избрала вярата пред смъртта

На 18 октомври Православната църква почита паметта на св. Злата Мъгленска, известна със своята непоколебимост пред лицето на тежки изпитания. Имен ден празнуват всички, които носят името Злата

18 октомври 2026, 14:20
Почитаме св. Злата Мъгленска: Коя е българската светица, избрала вярата пред смъртта
Източник: iStock photos/Getty images

Н а 18 октомври Православната църква почита паметта на св. Злата Мъгленска – българска светица, прославена заради мъченичеството си и непоколебимата си преданост към християнската вяра.

Според житието ѝ Злата е родена през XVIII век в село Слатина, Мъгленска епархия, в днешна Северна Гърция. Тя израства в християнско семейство и се отличава с благочестие и твърдост във вярата.

Житието разказва, че млад турчин я отвлича и настоява тя да се отрече от християнството и да се омъжи за него. Въпреки заплахите и опитите да бъде убедена да приеме исляма, Злата отказва да се откаже от вярата си. Не променя решението си дори когато близките ѝ я молят да отстъпи, за да спаси живота си.

Според църковното предание тя е подложена на жестоки мъчения и е убита на 18 октомври 1795 г. Заради твърдостта си пред преследвачите св. Злата Мъгленска е почитана като пример за духовна сила и вярност към Христос.

  • Как се почита св. Злата Мъгленска

Паметта на светицата се отбелязва с църковни служби и молитви. Вярващите се обръщат към нея с молби за здраве, закрила и сила при житейски изпитания.

В народната традиция празничният ден се свързва с добротата, милосърдието и грижата за нуждаещите се. На места се спазват обичаи, свързани с посещение на църква и раздаване на храна за здраве.

  • Кой празнува имен ден на 18 октомври

Имен ден празнуват всички, които носят името Злата. То произлиза от българската дума „злато“ и се свързва със стойност, благополучие и светлина.

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