Почитаме св. Злата Мъгленска: Коя е българската светица, избрала вярата пред смъртта

Н а 18 октомври Православната църква почита паметта на св. Злата Мъгленска – българска светица, прославена заради мъченичеството си и непоколебимата си преданост към християнската вяра.

Според житието ѝ Злата е родена през XVIII век в село Слатина, Мъгленска епархия, в днешна Северна Гърция. Тя израства в християнско семейство и се отличава с благочестие и твърдост във вярата.

Житието разказва, че млад турчин я отвлича и настоява тя да се отрече от християнството и да се омъжи за него. Въпреки заплахите и опитите да бъде убедена да приеме исляма, Злата отказва да се откаже от вярата си. Не променя решението си дори когато близките ѝ я молят да отстъпи, за да спаси живота си.

Според църковното предание тя е подложена на жестоки мъчения и е убита на 18 октомври 1795 г. Заради твърдостта си пред преследвачите св. Злата Мъгленска е почитана като пример за духовна сила и вярност към Христос.

Как се почита св. Злата Мъгленска

Паметта на светицата се отбелязва с църковни служби и молитви. Вярващите се обръщат към нея с молби за здраве, закрила и сила при житейски изпитания.

В народната традиция празничният ден се свързва с добротата, милосърдието и грижата за нуждаещите се. На места се спазват обичаи, свързани с посещение на църква и раздаване на храна за здраве.

Кой празнува имен ден на 18 октомври

Имен ден празнуват всички, които носят името Злата. То произлиза от българската дума „злато“ и се свързва със стойност, благополучие и светлина.