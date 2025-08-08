Любопитно

8 август: Честит рожден на легендата Роджър Федерер

8 август 2025
8 август: Честит рожден на легендата Роджър Федерер
Н а 8 август 1881 г., точно преди 44 години, се ражда легендата на тениса – Роджър Федерер. Той спечели рекордните осем титли от Уимбълдън и през 2018 г. стана първият играч, достигнал 20 титли от Големия шлем при мъжете в сингъл, оставяйки вечна следа в историята на спорта. 

След двадесет и четири години кариера като професионален тенисист, с общо двадесет титли от Големия шлем и 103 титли на сингъл, Роджър окачи ракетата си на The Laver Cup през 2022 г.  

„Човек, който печели, е човек, който вярва, че може.“  

-Роджър Федерер

Федерер започва да играе тенис на осемгодишна възраст и става шампион на Швейцария за юноши на 14 години. През 1998-а година печели шампионата на Уимбълдън за юноши на сингъл и триумфира на престижния турнир Orange Bowl в Маями.  

Следващата година той дебютира за швейцарския отбор в Купа Дейвис и става най-младият тенисист (на 18 години и 4 месеца), завършил сезона в Топ 100 на световната ранглиста, заемайки 64-о място.  

На 8 срещу 9 август 1886 г. е извършен държавен преврат от група офицери русофили, недоволни от външнополитическия курс на княз Александър I Батенберг, описва "ФОКУС".

Начело на преврата застават майор П. Груев и капитаните А. Бендерев и Р. Димитриев. С помощта на юнкерите от Военното училище и части от Струмския полк те обезоръжават охраната около двореца в София и заставят княза да подпише прокламация към българския народ, че абдикира от престола.

Тъй като акцията не получава подкрепата на българската общественост, не завършва с успех. Против преврата се обявява Стефан Стамболов, който тогава е председател на Народното събрание. С помощта на части от Пловдивския гарнизон той извършва контрапреврат. Князът, който след детронирането му е изведен вън от пределите на Княжеството, е повикан да се завърне обратно и заеме българския престол.

Макар и завърнал се в България, княз Александър I Батенберг отказва да встъпи отново на престола. С повторна прокламация към българския народ той известява, че се отказва от българския престол, и след като назначава Регентски съвет в състав: Стефан Стамболов, Петко Каравелов и Сава Муткуров, напуска България.

След неуспеха на преврата участвалите в него офицери емигрират вън от Княжеството и търсят убежище в Румъния, а после и в Русия. Държавният преврат поставя началото на българската криза, която продължава цяло десетилетие и приключва с признаването на княз Фердинанд I от Русия и останалите велики сили през 1896 г. за законен български владетел.

Още събития на тази дата:

  • 1709 г. - Първо известно издигане с балон с горещ въздух от Бартоломеу де Гусмао (на закрито)
  • 1945 г. - САЩ, Съветският съюз, Обединеното кралство и Франция подписаха Лондонското споразумение, което разреши процесите в Нюрнберг, в които бивши нацистки лидери бяха обвинени и съдени като военнопрестъпници от Международния военен трибунал.
  • 1963 г. - Въоръжени крадци откраднаха 2,6 милиона паунда от кралския пощенски влак Глазгоу-Лондон близо до моста Бридего, при Големия влаков обир.
  • 1974 г. - Изправен пред импийчмънт за ролята си в скандала Уотъргейт, президентът на САЩ Ричард М. Никсън обяви оставката си
