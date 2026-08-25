Роджър Федерер се завръща на US Open за демонстративен мач

Роджър Федерер се завръща на „Артър Аш“ за демонстративен мач за първи път от 2019 г., когато загуби от Григор Димитров на US Open.

Швейцарецът ще играе срещу Анди Родик, а след това и на двойки с Джон Макенроу срещу Родик и Андре Агаси в специалното събитие „An Icon Returns to New York“.

Федерер категорично изключва професионално завръщане, определяйки участието си като закъсняло сбогуване с нюйоркската публика, а не начало на нова кариера.

Roger Federer returns to tennis' biggest stage 🤩 pic.twitter.com/OlGuqNILPW — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2026

Роджър Федерер ще се завърне на корта на „Флашинг Медоус“ за първи път от 2019 г., но само за демонстративно събитие. Той категорично изключва възможността да поднови професионалната си кариера.

45-годишният швейцарец ще излезе на корта на „Артър Аш“ като играч за първи път, откакто през 2019 г. загуби от Григор Димитров. Контузия на коляното го извади от US Open през 2020 г., а през септември 2022 г. Федерер обяви края на кариерата си.

Така той така и не получи възможност да се сбогува подобаващо с публиката в Ню Йорк.

Федерер срещу Родик

Демонстративното събитие „Роджър Федерер: An Icon Returns to New York“ ще бъде излъчено на живо по Sky Sports Main Event от 1:00 ч. британско време в сряда сутринта.

Първоначално Федерер ще изиграе един сет на сингъл срещу Анди Родик.

След това ще се включи в двубой на двойки, в който заедно с Джон Макенроу ще се изправи срещу Родик и Андре Агаси.

Федерер признава, че изпитва известна нервност, тъй като не е играл цял сет на сингъл от години:

„Нервиращо е. Не съм играл сет на сингъл… може би от Хуберт Хуркач на „Уимбълдън“ през 2021 г.“

Той обаче е щастлив от възможността отново да излезе на „Артър Аш“, място, свързано с много от най-хубавите му спомени.

Няма да последва примера на Серина Уилямс

На въпрос дали би обмислил завръщане в професионалния тенис подобно на Серина Уилямс, която на 44 години участва в демонстративния смесен турнир с Карлос Алкарас, Федерер отговори категорично:

„Не, изобщо.“

След това добави, че се радва, че е получил възможност да изясни въпроса, за да не остане впечатление, че обмисля завръщане.

За 20-кратния шампион от Големия шлем това събитие е по-скоро закъсняло сбогуване с Ню Йорк, отколкото първа стъпка към нова глава в професионалната му кариера.