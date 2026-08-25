Свят

Роджър Федерер се завръща на US Open за демонстративен мач

Легендата ще играе срещу Анди Родик, но категорично изключва завръщане в професионалния тенис

25 август 2026, 13:18
Роджър Федерер се завръща на US Open за демонстративен мач
Източник: Getty
  • Роджър Федерер се завръща на „Артър Аш“ за демонстративен мач за първи път от 2019 г., когато загуби от Григор Димитров на US Open.
  • Швейцарецът ще играе срещу Анди Родик, а след това и на двойки с Джон Макенроу срещу Родик и Андре Агаси в специалното събитие „An Icon Returns to New York“.
  • Федерер категорично изключва професионално завръщане, определяйки участието си като закъсняло сбогуване с нюйоркската публика, а не начало на нова кариера.

Роджър Федерер ще се завърне на корта на „Флашинг Медоус“ за първи път от 2019 г., но само за демонстративно събитие. Той категорично изключва възможността да поднови професионалната си кариера.

45-годишният швейцарец ще излезе на корта на „Артър Аш“ като играч за първи път, откакто през 2019 г. загуби от Григор Димитров. Контузия на коляното го извади от US Open през 2020 г., а през септември 2022 г. Федерер обяви края на кариерата си.

Така той така и не получи възможност да се сбогува подобаващо с публиката в Ню Йорк.

  • Федерер срещу Родик

Демонстративното събитие „Роджър Федерер: An Icon Returns to New York“ ще бъде излъчено на живо по Sky Sports Main Event от 1:00 ч. британско време в сряда сутринта.

Първоначално Федерер ще изиграе един сет на сингъл срещу Анди Родик.

След това ще се включи в двубой на двойки, в който заедно с Джон Макенроу ще се изправи срещу Родик и Андре Агаси.

Федерер признава, че изпитва известна нервност, тъй като не е играл цял сет на сингъл от години:

„Нервиращо е. Не съм играл сет на сингъл… може би от Хуберт Хуркач на „Уимбълдън“ през 2021 г.“

Той обаче е щастлив от възможността отново да излезе на „Артър Аш“, място, свързано с много от най-хубавите му спомени.

  • Няма да последва примера на Серина Уилямс

На въпрос дали би обмислил завръщане в професионалния тенис подобно на Серина Уилямс, която на 44 години участва в демонстративния смесен турнир с Карлос Алкарас, Федерер отговори категорично:

„Не, изобщо.“

След това добави, че се радва, че е получил възможност да изясни въпроса, за да не остане впечатление, че обмисля завръщане.

За 20-кратния шампион от Големия шлем това събитие е по-скоро закъсняло сбогуване с Ню Йорк, отколкото първа стъпка към нова глава в професионалната му кариера.

Кейт Мидълтън до Роджър Федерер на награждаването му на Уимбълдън
9 снимки
кейт и роджър
кейт и роджър
кейт и роджър
кейт и роджър
Източник: skysports    
Роджър Федерер Тенис Демонстративен мач Завръщане на корта Артър Аш Сбогуване Анди Родик Тенис легенди US Open Ню Йорк
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Демерджиев: Заглушителят в Драгалевци е работил повече от година

Демерджиев: Заглушителят в Драгалевци е работил повече от година

„Всички камериерки ги мразят“: Защо в Монтесито отказаха да работят за Меган Маркъл

„Всички камериерки ги мразят“: Защо в Монтесито отказаха да работят за Меган Маркъл

На

На "сафари" за хора: Как руската армия тероризира Херсон

Кит Харингтън ще замени Никълъс Холт в сериала за Хари Потър

Кит Харингтън ще замени Никълъс Холт в сериала за Хари Потър

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
6 начина, по които котката ви комуникира с вас

6 начина, по които котката ви комуникира с вас

dogsandcats.bg
Путин: Украйна отвори
Ексклузивно

Путин: Украйна отвори "кутията на Пандора" с ударите по икономически цели в Русия

Преди 2 дни
Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра
Ексклузивно

Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра

Преди 2 дни
Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония
Ексклузивно

Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония

Преди 2 дни
Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом
Ексклузивно

Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разбиха схема за фалшиви пари и подготовка за грабеж

Разбиха схема за фалшиви пари и подготовка за грабеж

България Преди 8 минути

Полицията е предотвратила подготвян грабеж на частен дом във Видин

Сирия след „черния списък“: Какво печели страната от решението на Тръмп

Сирия след „черния списък“: Какво печели страната от решението на Тръмп

Свят Преди 21 минути

Вашингтон отваря вратата за инвестиции и връщане на Дамаск към световната икономика, но пред новото сирийско ръководство остават сериозни предизвикателства

.

Мартин Кънев: “От една година се подготвям за сезона на шампионите в “Игри на волята”. Готов съм за нови успехи!

Любопитно Преди 42 минути

Издирваният Стоян Колев се появи с брадва в Instagram: Твърди, че е в чужбина

Издирваният Стоян Колев се появи с брадва в Instagram: Твърди, че е в чужбина

България Преди 1 час

Тиктокърът напусна дома си, докато е под домашен арест, а полицията продължава да го издирва

<p>Съдия с европейски опит е номинирана за член на ВСС</p>

Красимира Милачкова е предложена за член на ВСС от квотата на съдиите

България Преди 1 час

Съдията от Административния съд - София-град е предложена от магистрати от ВКС, ВАС, АССГ и Административен съд - Плевен

27-годишен заплаши с пистолет мъж в заведение в София

27-годишен заплаши с пистолет мъж в заведение в София

България Преди 1 час

Той е задържан за 72 часа и прокуратурата иска да остане в ареста

.

От музикалната сцена до кафемашината: Норт Уест разкри коя е мечтата ѝ за първа работа

Любопитно Преди 1 час

Въпреки че 13-годишната Норт Уест вече гради музикална кариера, тя мечтае за обикновен тийнейджърски живот. Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест сподели, че веднага щом навърши 14 години, иска да започне работа във верига за кафе

ДАНС поднови споразумението с ООН за системата goAML

ДАНС поднови споразумението с ООН за системата goAML

България Преди 1 час

Документът урежда продължаването на предоставянето на информационно-комуникационни услуги

.

„Как да разкараш гаджето за 10 дни“ се завръща: Кейт Хъдсън и Матю Макконъхи отново заедно

Любопитно Преди 1 час

Кейт Хъдсън става продуцент на продължението на хитовата комедия от 2003 г., като се очаква да се завърне на екран с Матю Макконъхи. Вижте 20 тайни от задкулисието на филма — от роклята за милиони до пълните импровизации на актьорите

Автомобил блъсна дете в Плевенско, шофьорът избяга

Автомобил блъсна дете в Плевенско, шофьорът избяга

България Преди 1 час

Произшествието е станало в Пордим

Ормузкия проток

Иран заплашва 45 танкера с глоби и конфискация при ескалация в Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Сред посочените кораби са плавателни съдове на ADNOC L&S, Bahri и други международни корабни компании

Вълни и перфектна форма: Иванка Тръмп събра погледите в Коста Рика докато кара сърф

Вълни и перфектна форма: Иванка Тръмп събра погледите в Коста Рика докато кара сърф

Любопитно Преди 2 часа

44-годишната Иванка Тръмп демонстрира перфектна фигура и спортни умения, докато караше сърф в Коста Рика. Дъщерята на Тръмп се наслаждава на тропическа семейна ваканция заедно със съпруга си Джаред Кушнер и трите им деца

4 години след трагедията в Бургас: Демерджиев призова за по-бърз съдебен процес за смъртта на двамата полицаи

4 години след трагедията в Бургас: Демерджиев призова за по-бърз съдебен процес за смъртта на двамата полицаи

България Преди 2 часа

„Тези мъже завинаги ще останат в нашето съзнание, в нашите спомени“, заяви вътрешният министър

Хейдън Пенетиър

Нови разкрития: Охраната на Хейдън Пенетиър имала заповед да спира приятеля ѝ

Свят Преди 2 часа

Според доклада Зак Хикърсън е бил „много емоционален“, когато първите спасителни екипи са пристигнали, докато брат му Брайън Хикърсън не е показвал видими емоции, докато Пенетиър не е била обявена за мъртва на мястото на инцидента

,

Любов на корта: Оливия Джейд и тенис звездата Тейлър Фриц заплетоха романс

Любопитно Преди 2 часа

Инфлуенсърката Оливия Джейд и тенис звездата Тейлър Фриц са новата гореща двойка. Близки до тях разкриват, че двамата се виждат от няколко месеца и между тях има страхотна химия, въпреки че все още не бързат с официалните етикети.

Министърът на отбраната: Иран проведе хибридна операция с помощта на български политици

Министърът на отбраната: Иран проведе хибридна операция с помощта на български политици

България Преди 2 часа

"Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи", отбеляза Димитър Стоянов

Всичко от днес

От мрежата

10 плюсове и минуси на Хаванската болонка

dogsandcats.bg

Дърпането на въже: забавно или опасно за кучето?

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

На 2746 метра: Бойко Кръстанов качи връх Тодорка с бебе на ръце

Edna.bg

NOVA поставя зрителите в центъра на забавлението тази есен

Edna.bg

Моуриньо: Не очаквам специално посрещане на „Бернабеу“, искам страстна подкрепа за отбора

Gong.bg

Гърците спретнаха неприятен номер на Левски

Gong.bg

Докато МВР го издирва Стоян Колев се появи в социалните мрежи и обяви, че е в чужбина

Nova.bg

Соченият за тартор на пловдивската "Кръв и чест" остава в ареста (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg