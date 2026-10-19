Втори ден на протести и сблъсъци в Италия, десетки са арестувани

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З а втори пореден ден Италия беше обхваната от протести и сблъсъци с полицията. В Милано маскирани демонстранти разбиваха витрини и палеха контейнери край централния площад „Дуомо“. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия. Над 60 души са отведени за проверки, а 28 са арестувани след безредиците в няколко града в събота, съобщи NOVA.

Премиерът Джорджа Мелони осъди погромите с думите: „Протестът е право. Опожаряването на градовете ни - не“. За днес тя свика правителствено заседание с основна тема опазването на обществения ред.

48 часа продължи плячкосването - предимно в Милано и Торино. Демонстрации се проведоха и на много други места. Това, което започна като протест, вдъхновен от недоволството във Франция и наподобяващ случилото се там, бързо прерасна в нещо съвсем различно. По улиците нямаше студенти, които протестират заради високите цени, а маскирани мъже, които плячкосваха и разбиваха магазини. Собственици на малки бизнеси буквално плачеха, защото трудът им беше съсипан. В резултат на безредиците има 200 задържани, като 80% от тях са малолетни, а 160 полицаи са ранени.

В неделя Миланската скала беше обсадена от силите на реда, за да бъде защитен историческият театър от поредната вълна маскирани млади хора, които палеха, чупеха и продължаваха да обират магазини.

На протеста имаше и студенти, които много бързо бяха прибрани от родителите си. Други не участваха пряко в безредиците, а само придружаваха хората, които плячкосваха. Някои пък снимаха, за да публикуват видеоклипове и да направят по-ефектни кадри от сблъсъците с полицията.

Управителят на област Ломбардия, където се намира Милано, заяви, че според него става дума за действия на организирани престъпни групи, а не за протестиращи студенти.