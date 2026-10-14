Куриоз във футбола: Събориха играч с расти до глезените, изгониха двама

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Е дин от най-необичайните моменти в модерния футбол се разигра по време на мач от Лигата на нациите на КОНКАКАФ, когато играч с дълги расти, стигащи чак до глезените му, беше хванат за косата и съборен на земята - и то не веднъж, а два пъти.

Главният герой в ситуацията е 36-годишният Айдън Спишио, футболист от националния отбор на Ангуила. Той е известен с уникалната си визия и расти, които се спускат чак до стъпалата му. Именно косата му се превърна в център на вниманието по време на двубоя срещу Антигуа и Барбуда.

По време на срещата двама различни играчи от противниковия отбор не устояха на изкушението и дръпнаха Спишио за косата, за да го спрат. Реакцията на главния съдия беше категорична и в съответствие с правилника - и в двата случая той показваше директен червен картон за провинилите се футболисти.

Така отборът на Антигуа и Барбуда остана с двама души по-малко на терена. Въпреки че получи сериозно числено предимство, тимът на Ангуила не успя да се възползва. Напротив - Антигуа и Барбуда доминираше до края и разгроми съперника с категоричното 5:0.

Ангуила е малка карибска държава с население от едва 16 000 души и заема предпоследното 210-о място в световната ранглиста на FIFA, изпреварвайки единствено Сан Марино.